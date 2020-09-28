 

Мнение: Митинги в Хабаровске. 27.09.2020

28.09.2020, 5:40, Разное

В Хабаровске уже привычно на выходных прошли митинги и шествия в поддержку арестованного экс-губернатора Фургала. На этих выходных уже 78-я и 79-я акция. 78-я акция была приурочена к 2-й годовщине избрания Фургала губернатором.
Так как его судить судом присяжных в Хабаровск по понятным причинам не отпускают (если его отпустить ,то власть тем самым покажет слабость и даст повод думать, что такие методы давления против нее сработают), то и протесты сторонников Фургала продолжаются. Разумеется, Москва могла бы повторить историю с Башкирией, где протестующих поддержали, а добывающая компания осталась с носом Но в случае с Фургалом уже тяжело дать обратку после всех выдвинутых обвинений в убийствах и прочих нехороших вещах.
Каких-то существенных изменений в этом раскладе нет. Протестующие по выходным продолжают ходить в поддержку Фургала, власти им особо не мешают. Также можно отметить отдельные лозунги в поддержку беломайдана и различную агитацию за Навального.
Всех, судя по всему, это устраивает. Красных флагов теперь не особо много – некоторый рост их числа был лишь во время совместных митингов со сторонниками Платошкина.

Митинг 26 сентября.

Митинг 27 сентября.

К концу года могут соточку взять, но Фургала в Хабаровск конечно не отпустят.

Источник: Colonel Cassad



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