«Фергана» как часть России

28.09.2020, 4:45, Разное

История сайта, который сделал тему мигрантов важной для россиян, а теперь на грани закрытия из-за «потери интереса» инвестора и войны с Роскомнадзором.

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Крупнейший российский сайт, пишущий о проблемах трудовых мигрантов и о новостях Центральной Азии, — информационное агентство «Фергана» — с середины августа лишился почти всех своих сотрудников: им было предложено уволиться после того, как выяснилось, что ресурс испытывает проблемы с финансированием.

Уже год «Фергана» блокируется Роскомнадзором, представители которого готовы объяснять свои претензии к изданию только в результате долгих судебных тяжб, и даже после удаления запрещенной инфорМации продолжают блокировать доступ к основному адресу сайта (ответные иски редакции к РКН остаются без рассмотрения).

«Фергана» — уникальный ресурс, самый первый, самый крУпный и долгое время едва ли не единственный сайт в России, который приучал читателей к тому, что мигранты из Центральной Азии — это не рабочая сила и не «низший класс», а часть российского общества.

Спецкор «Новой» Вячеслав Половинко восстановил историю «Ферганы» от ее рождения как краеведческой страницы в интернете до грозы азиатских диктаторов.

Предупреждение о возможном конфликте интересов: автор этого текста в 2018 году публиковался на сайте «Ферганы» и находится в доброжелательных отношениях с бывшими и нынешними сотрудниками ресурса.

Часть 1. Кислов и пресса

Неформальная история сайта «Фергана» началась еще до появления в массовой культуре интернета — в 1983 году, когда молодой студент Ферганского педагогического института Даня Кислов отказался ехать со всеми собирать хлопок.

Для Узбекской ССР, а позже и независимого Узбекистана, такой шаг сродни заявлению о намерении совершить госпереворот: хлопок в республике — ключевая отрасль экономики. Впервые выгонять бюджетников на поля для сбора хлопка в интересах легкой промышленности СССР стали в конце 40-х, а к концу 80-х выросло целое поколение людей, которые стали воспринимать осеннюю поездку на два-три месяца в чистое поле с ночевкой в споРтзале районной школы как часть обычной жизни.

Даниил Кислов. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

«На хлопке» зарабатывали не деньги, а простуду и дизентерию, зато для многих в этом была романтика: люди знакомились и заводили отношения, пели песню под гитару у костра, пили портвейн и веселились по вечерам.

Очень похоже на студенческие поездки «на картошку» — с той лишь разницей, что собирать хлопок ездила вся республика, включая порой детей и стариков.

Первокурсник Даня Кислов не был классическим диссидентом (папа — инженер-коммунист, мама — детский врач), разве что вместе со стАршим братом состоял в неформальном ферганском литературном обществе: там читали «Над пропастью во ржи» и «Бойню номер пять», смаковали Элиота и восторгались Кортасаром.

Может, из-за удивления таким демаршем на первом курсе Кислову все простили, зато в следующем году после такого же заявления выбросили его из вуза с волчьим билетом и трехэтажным матом от декана на прощание. Волчий билет трансформировался со временем в воинский.

Служба проходила в Москве, но первая попытка осесть после армии в столице прервалась из-за смерти матери Кислова в начале 90-х.

Пришлось вернуться в Ташкент и устроиться по протекции известного писателя Шамшада Абдуллаева редактором отдела прозы в знаменитый на весь мир (и почти не признаваемый в Узбекистане) литературный журнал «Звезда Востока».

Так Кислов оказался близко к журналистике, однако все еще был далек от каких-то политических тем: журнал «Звезда Востока» имел отношение к политике, лишь когда республиканские власти косТерили его за отсутствие текстов местных авторов. По сути, для Кислова эта работа стала способом выживания в новой старой реальности.

«Узбекистан — наверное, одно из немногих новых государств после развала Союза, кто не пережил эпохи гласности и перестройки. Страна оставалась кондовой, — вспоминает Кислов. — В Узбекистане появилась какая-то пресса, появились журналы, независимые политические партии. Но уже в 1993 году вся демократия, все эти игры в партии — все было схлопнуто.

Падение общего уровня жизни было налицо. Когда появилась национальная узбекская валюта — сум, — она девальвировалась просто моментально».

Зарплата редактора журнала выглядела внушительно: огромная пачка денег. В пересчете на твердую валюту она составляла около 100 долларов. Пока на это можно было жить втрОем с женой и ребенком, Кислов продолжал жить в Ташкенте. Когда денег и перспектив стало не хватать, уже редактор, а не солдат-срочник, отправился покорять российскую столицу снова.

Кисловы с помощью друзей устроились работать в Агентство обзора прессы WPS. «Это была одна из первых в РФ структур, которая собирала дайджесты на разные темы из всех газет РФ и даже из газет СНГ: права человека, оборона и безопасность, инвестиции, экономическая тематика всякая. Нам заказывали дайджесты "Мемориал", администрация президента, мы продавали дайджесты иностранным клиентам. И я там работал простым редактором», — говорит Кислов.

На двоих супруги зарабатывали около 200 долларов, за съем кВартиры платили 120 долларов.

Зато в Агентстве раньше остальных появился доступ в интернет — и, заглянув в него, Кислов понял, что он хочет делать.

«Мне было дико интересно узнать, есть ли какая-нибудь информация в интернете про мой родной город. Тогда не было поисковых систем, была лишь система AltaVista. Я набрал "Фергана" в двух вариантах — через gh и без h — и обнаружил 278 упоминаний, в которых повторялось практически одно и то же: это были какие-то статьи из университетских журналов и были какие-то публикации о том, что вот Ферганская долина расположена там-то, — и больше ничего особенного не было», — вспоминает Кислов.

Ностальгические чувства к родному городу побудили Даниила засесть за создание некоей страницы о Фергане, на которой любой желающий мог бы получить максимально полную информацию об истории и культуре города через призму того, как его помнил он сам. Там были публикации из «Звезды Востока», фотографии работ ферганских художников, рассказ о знаменитом путешественнике Жозефе Наполеоне Мартене, который умер в городе по дороге домой из Китая.

Так в начале 1998 года появилась «Фергана». Будучи культурно-историЧеской страницей, она привлекала ежедневно пять-шесть посетителей. Кислов был счастлив. Эта идиллия продолжалась до первой крупной центральноазиатской вылазки исламистов.

Часть 2. Экспансия

В начале августа 1999 года боевики Исламского движения Узбекистана (организация признана террористической и запрещена в РФ) при вероятном содействии Аль-Каиды (признана террористической и запрещена в РФ) захватили в плен акима Баткенского района Ошской области Кыргызстана, а также нескольких сотрудников Министерства национальной безопасности страны. Задачей террористов, пришедших в Кыргызстан из Таджикистана, было проложить себе дорогу через Ферганскую долину в Афганистан: заложники в обмен на зеленый коридор.

Вертолет киргизской армии атакует позиции боевиков, укрывшихся в пещерах гор Баткенского района Киргизии, 1999 год. Фото: ИТАР-ТАСС

Однако если Кыргызстан был готов на перЕговоры, то президент Узбекистана Ислам Каримов, который предупреждал о международном терроризме, выступая в ООН задолго до 11 сентября 2001 года, с согласия соседей нанес по ущелью, где засели террористы, авиаудары (официально погибшими считаются 48 человек: ударами было задето несколько кишлаков, в которых находились мирные жители; кроме того, в перестрелках с боевиками погибло несколько десятков военных).

Позже к зачистке присоединилась и Россия. К концу сентября вся ячейка боевиков была обезврежена, однако в следующем году боевики вторглись в Баткен снова, захватывая по дороге большое количество заложников.

Создатель культурологической страницы «Фергана», Кислов воспринял Баткенские события как личную драму: в этом ущелье он в детстве гулял со своим отцом. Работая в агентстве, которое аккумулировало дайджест мировых СМИ, Кислов стал публиковать копипаст статей о Баткене у себя на странице, выделив их в раздел «Новости». На следующий день после нововведения пять-шесть читателей превратились в сто, а уже через месяц — в тысячу. «Потом Баткенская война кончилась, а интерес к новостям остался», — объясняет Кислов.

Отряд спецподразделений киргизской армии на задании по обнаружению и уничтожению в горах Баткенского района отрядов боевиков-исламистов, 1999 год. Фото: ИТАР-ТАСС

На волне Баткенских событий Кислов купил домен «Фергана.ру», но на какое-то время сайт вернулся в прежнее вегетативное состояние. Однако уже в 2000 году, приехав по делам в Узбекистан, Даниил спокойно рекрутировал несколько профессиональных журналистов для работы на себя. Поиски цвета ферганской глины для фона на странице не прошли даром: к тому моменту на родине страницу Кислова уже знали. «У меня не было денег, чтобы платить, но журналистам это тоже было интересно, они писали местные новости для интернет-аудитории», — вспоминает создатель «Ферганы».

То, что денег на гонорары в тот момент не было, — небольшое лукавство. Еще в 1999 году Кислов получил первый гРант от фонда Сороса: на 2200 долларов. По своему собственному признанию, Даниил купил компьютер и оплатил хостинг на полгода, плюс небольшую сумму приносила баннерная реклама на сайте. Но стабильным потоком гранты потекли после регистрации сайта в качестве СМИ 10 августа 2001 года: теперь Кислова к тому же стали звать на многочисленные журналистские конференции, где тот стал искать новых сотрудников для себя — уже на оплачиваемой основе. «На меня как фрилансеры работали журналисты местных СМИ, я их называл латентными, — говорит Кислов. — Они там себе работали и работали, а потом вдруг в этом городе или в этом месте, или в этом районе происходила какая-нибудь революция, и их услуги становились незаменимы».

Когда в 2010 году случилась вторая Кыргызская революция, в городе Талас местные активисты забросали бутылками с зажигательной смесью местное УВД, протестуя против задержания своих сторонников, Кислов за полтора часа получил от местного «корреспондента Ирочки» 10 снимков с места событий. Ирочка получила 400 долларов, на следующий день два снимка были проданы Кисловым агентству EPA за 2000 долларов. Когда в Южно-Казахстанской области в 2015 году вспыхнули межнациональные столкновения, именно стрингер «Ферганы» первым предоставил исчерпывающий материал.

Киргизия. Талас. Последствия столкновения сотрудников милиции и оппозиционеров, 2010 год. Фото: ИТАР-ТАСС

На следующий день после выхода материала сайт «Фергана» на территории республики был заблокирован по распоряжению Комитета национальной безопасности.

«Я считаю, это признание», — посмеивается Кислов.

Настоящее признание в РФ пришло к «Фергане» еще раньше: в 2005 году во время Андижанских событий в Узбекистане. Президент Ислам Каримов к тому моменту уже окончательно распрощался с мыслями о демократизации региона и всячески кошмарил население и бизнес, особенно выжигая напалмом всех, кто пыТался проповедовать не признанные официально религии.

12 мая 2005 года в Андижане должно было состояться оглашение приговора 23 бизнесменам, обвиненным в экстремизме. Сторонники подсудимых собрали огромный митинг на площади, начались беспорядки. Озверевший от такой наглости Каримов прилетел в Андижан и дал приказ стрелять по митингующим с бэтээров. Официально погибло 187 человек, неофициально — до полутора тысяч.

Сгоревшие автомобили на улицах Андижана после окончания боев, 2005 год. Фото: ИТАР-ТАСС/ Али Вали

«Фергана» добросовестно описывала все происходящее силами стрингеров, что позволяло сайту сообщать ту информацию, которой не было у крупных российских СМИ. «Фергану» активно начал цитировать телеканал НТВ. Кроме того, вспоминает Кислов, канал снял сюжет об агентстве (найти этот сюжет кОрреспонденту «Новой» не удалось), и у узбекских властей сложилось впечатление, что «Фергана» является провокационным и раскачивающим лодку республиканской стабильности сайтом.

После этого сюжета «Фергана» была тут же заблокирована почти на 15 лет, а все контакты с официальными лицами мгновенно прекратились.

Лишь в 2007 году к Кислову приезжал гражданский муж старшей дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Он хотел купить весь сайт, но после категорического отказа со стороны Кислова ограничился лишь покупкой за 1000 долларов подписки на дайджест агентства на три ближайших месяца.

«Это великолепная история с блокировками. Нас заблокировали в Кыргызстане по постановлению парламента в 2010 году, а в 2018-м — по решению суда там же — за разжигание межнациональной розни. В Казахстане нас блокировали несколько раз. Любопытно, что последний раз нам доступ открыли, когда председателем КНБ стал Карим Масимов (бывший премьер-министр Казахстана, большой любитель интернета и гаджетов. — «Новая»). Туркмены блокировали и блокируют всегда. Таджикистан, на удивление, не блокирует и, более того, аккредитовал нашего корреспондента год назад», — перечисляет Кислов.

Спустя 15 лет после перВой крупной блокировки на территории Средней Азии российский сайт «Фергана» начали блокировать в России.

Часть 3. Зенит

Несмотря на то что сайт «Фергана» был зарегистрирован в России, он воспринимался как узконаправленный ресурс, рассчитанный исключительно на аудиторию азиатской части СНГ. После Андижанских событий многие и вовсе ошибочно стали полагать, что Кислов сбежал из Узбекистана, спасаясь от репрессий. Осознание сайта российским ресурсом произошло в тот момент, когда «Фергана» начала активно писать о трудовых мигрантах на территории России. По мнению профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге ученого-этнолога Сергея Абашина, ключевую роль в «россиизации» сайта сыграла журналистка «Ферганы» Екатерина Иващенко.

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