 

Мнение: Чуть в СИЗО не забрали по ошибке

28.09.2020, 4:20, Разное

Звонок в дверь. Жена открывает. Наряд полиции.

– Вас пьяный муж избил?!

Ошиблись квартирой. Вместо 154 позвонили в 156.

Порадовался, что в полиции – вменяемые люди, и их удалось быстро убедить, что нет. Порадовался, что у жены не было шутливого настроения. “Да, мой, берите, ахаха”. Порадовался, что сегодня ночую дома, а не в СИЗО. Порадовался, что не пью. В общем, поправили настроение резко – на очень и очень хорошее.

Ну и побитая соседка выбежала, плача, сразу же.

Узнали, что у нас интересный сосед.

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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