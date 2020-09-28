Мнение: Чуть в СИЗО не забрали по ошибке
28.09.2020, 4:20, Разное
Звонок в дверь. Жена открывает. Наряд полиции.
– Вас пьяный муж избил?!
Ошиблись квартирой. Вместо 154 позвонили в 156.
Порадовался, что в полиции – вменяемые люди, и их удалось быстро убедить, что нет. Порадовался, что у жены не было шутливого настроения. “Да, мой, берите, ахаха”. Порадовался, что сегодня ночую дома, а не в СИЗО. Порадовался, что не пью. В общем, поправили настроение резко – на очень и очень хорошее.
Ну и побитая соседка выбежала, плача, сразу же.
Узнали, что у нас интересный сосед.
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