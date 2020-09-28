Трамп рассчитывает на «простое и оперативное» утверждение Барретт

28.09.2020, 4:15, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в субботу выдвинул Эми Кони Барретт на вакантное место судьи Верховного суда США, образовавшееся после смерти либерального судьи Рут Бейдер Гинзбург.

Назвав Баррет «одним из самых блестящих и одаренных умов в области права в стране», Трамп заявил, что она является «очень высококвалифицированным» профессионалом.

Президент выразил надежду на «простое и оперативное утверждение» ее кандидатуры, призвав законодателей и СМИ воздержаться от личных и партийных атак на Баррет.

Президент заявил, что демократам будет «очень сложно» создать трудности для кандидата из-за ее квалификации.

Опросы показывают, что большинство американцев, как и законодатели-демократы, хотят, чтобы кандидатуру на должность судьи выбрал победитель ноябрьских президентских выборов.

Отвечая на вопрос «Голоса Америки» по этому поводу, Трамп сказал: «Думаю, что они не знают Эми».

«Думаю, все закончится до выборов», – добавил он.

Ранее глава аппарата Белого дома Марк Медоус заявил журналистам, что он «не уверен в этих сроках», добавив, что сроки утверждения «будут обсуждаться сенаторами».

Выступая на митинге в Пенсильвании в субботу, президент заявил ликующей аудитории, что Барретт «будет защищать данные Богом права и свободы».

В случае утверждения 48-летняя Баррет станет самым молодым судьей в нынешнем составе Верховного суда.

В коротком выступлении в Розовом саду Белого дома, Баррет отметила заслуги Гинзбург перед женщинами и судом.

«В случае моего утверждения я буду помнить о том, кто был до меня. Флаг Соединенных Штатов до сих пор приспущен в память о судье Рут Бейдер Гинзбург, напоминая о завершении жизни великой американки. Судья Гинзбург начала свою карьеру, когда женщин не приветствовали в юридической профессии, но она не просто ломала "стеклянные потолки", она разбивала их вдребезги», – сказала Барретт.

Реакция сенаторов

Сенат контролируется однопартийцами Трампа, республиканцами, что значит, что, вероятнее всего, утверждение Барретт состоится.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл в субботу распространил заявление, в котором отметил: «Президент Трамп не мог принять лучшего решения. Судья Эми Кони Барретт – исключительно впечатляющий юрист и чрезвычайно квалифицированный кандидат на должность судьи Верховного суда США».

Председатель юридического комитета Сената Линдси Грэм заявил, что он «сделает все, чтобы слушания для кандидата были сложными, честными и уважительными».

Выступая на канале Fox News в субботу, Грэм заявил, что он рассчитывает передать вопрос об утверждении кандидатуры Барретт на рассмотрение всего состава Сената к 26 октября. При этом, по его словам, дату голосования должен определить Макконнелл.

Демократы в Сенате поспешили выразить несогласие с выдвижением кандидатуры Барретт и предполагаемым графиком республиканцев.

«Сенат не должен рассматривать кандидатуру на должность судьи Верховного суда, пока американский народ не скажет свое слово в ноябре, и следующий президент не вступит в должность», – заявила старший демократ в юридическом комитете Дайан Файнстайн.

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден, который когда-то возглавлял юридический комитет Сената, заявил в субботу: «Миллионы американцев уже голосуют, потому что их медобслуживание висит на волоске».

«На протяжении четырех лет президент Трамп пытается избавиться от Закона о доступном здравоохранении. Республиканцы пытаются покончить с этим уже десять лет. Верховный суд дважды подтверждал конституционность этого закона», – заявил Байден.

По словам Байдена, несогласие Барретт с решением Верховного суда по поводу Закона о доступном здравоохранении «подтверждено в письменных документах».

Слушания по утверждению

Юридический комитет Сената планирует начать слушания по кандидатуре Барретт в неделю, начинающуюся 12 октября, сообщили сотрудники администрации. До этого она должна встретиться с членами комитета.

В случае утверждения Барретт консервативное большинство в девятиместном Верховном суде усилится до шести человек.

Барретт – набожная католичка, пользующаяся большой популярностью среди консервативных евангельских христиан, которые, вероятно, являются самыми преданными сторонниками Трампа.

Она 15 лет преподавала право в Университете Нотр-Дам, одном из самых известных католических университетов США, прежде чем Трамп назначил ее апелляционным судьей в 2017 году.

Религиозные консерваторы надеются, что Барретт проголосует за отмену исторического решения Верховного суда 1973 года, легализовавшего право на аборт в США. Хотя Барретт ранее критиковала это решение, на слушаниях в 2017 году по ее утверждению судьей апелляционного суда она говорила, что будет рассматривать предыдущие решения Верховного суда как прецеденты, имеющие обязательную силу.

В ответ на заданный в субботу вопрос, хотел ли бы он, чтобы консервативный суд запретил аборты во всех 50 штатах, Трамп сказал, что он «никогда не обсуждал это с Эми», добавив, что сам суд «должен будет принять это решение».

В 2017 году, выступая против назначения Барретт, демократы выражали озабоченность по поводу роли религии в ее жизни. В качестве примера они приводили ее слова, сказанные в университете Нотр-Дам, о том, что «юридическая карьера – всего лишь средство для достижения цели, а эта цель – построение Царства Божия».