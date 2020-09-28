New York Times получила доступ к налоговым декларациям Дональда Трампа

28.09.2020, 4:15, Новости дня

ВАШИНГТОН – Президент Дональд Трамп заплатил всего 750 долларов в виде федерального подоходного налога в 2016 году, когда он баллотировался в президенты, и в 2017, в свой первый год в Белом доме, согласно сообщению, опубликованному в воскресенье в The New York Times.

Как утверждает издание, ссылаясь на источники, Трамп, который ревностно защищал свои налоговые декларации, и который является единственным президентом в новейшие времена, не предавшим их огласке, не платил федеральных подоходных налогов 10 из последних 15 лет. Как известно, основой его президентской кампании в 2016 году была его репутация успешного бизнесмена-миллиардера в сфере торговли недвижимостью.

Выступая на пресс-конференции в Белом доме в воскресенье, Трамп отверг сообщение как «фейковую новость» и сказал, что он заплатил налоги, но не привел подробностей.

Юрист Trump Organization Алан Гартен и пресс-секретарь этой организации пока не ответили на запрос Associated Press о комментарии к докладу. Гартен ранее сказал Times, что «большая часть, если не все, приведенные факты выглядят неточными».

Обнародование информации, которая, как пишет The New York Times, основывается на данных налоговых деклараций за два десятилетия, произошло в решающий момент накануне первых президентских дебатов во вторник и за несколько недель до выборов, на которых президенту Трампу будет противостоять демократ Джо Байден.

Президент пообещал, что информация о его налогах «будет обнародована», однако он не уточнил сроков. Он уже давал аналогичные обещания во время кампании 2016 года, однако до сих пор их так и не выполнил.

Тем временем президент подал в суд иски против тех, кто хотел получить доступ к его декларациям, включая Палату представителей США, которая возбудила соответствующий судебный иск в рамках надзора со стороны Конгресса.

Гартен указал в заявлении для нью-йоркского издания, что президент «заплатил десятки миллионов долларов в виде личных налогов федеральному правительству, включая миллионы с момента объявления своей кандидатуры в 2015 году».