Мнение: Ты еще та! А цены растут
28.09.2020, 4:10, Разное
А вот подсунул Ютуб внезапно. Конечно, попса галимая, но – два момента: во-первых, это все-таки Би-2, а Би-2 – это знак качества и вообще классные ребята (надо же, эмигрировали аж в Австралию – а потом вернулись обратно и тут зажгли по-настоящему!) А во-вторых – это одновременно русский рок в точном смысле слова, то есть песня, отражающая время. Она ж из последних хитов, вторая половина “десятых”. И в кои-то веки я тут расслышал знаковые строчки, буквально обозначающие эпоху – то, куда мы все вляпались.
Мы все ждем чего-то, куда-то идем
И все время платим – а цены растут!
Браво!
И еще дальше:
Новый день нарезан
Как праздничный торт
Жаль, кусок все время
Идет мимо рта
Свежий комментарий,
Что я уж не тот,
Не меняет факта
Что ты еще та!
Крайне редкий случай – реальная, первосортная поэзия в попсовой песне. Остроумно, тонко и глубоко.
Источник: Размышления вольного социолога
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