Мнение: Ты еще та! А цены растут

28.09.2020, 4:10, Разное

А вот подсунул Ютуб внезапно. Конечно, попса галимая, но – два момента: во-первых, это все-таки Би-2, а Би-2 – это знак качества и вообще классные ребята (надо же, эмигрировали аж в Австралию – а потом вернулись обратно и тут зажгли по-настоящему!) А во-вторых – это одновременно русский рок в точном смысле слова, то есть песня, отражающая время. Она ж из последних хитов, вторая половина “десятых”. И в кои-то веки я тут расслышал знаковые строчки, буквально обозначающие эпоху – то, куда мы все вляпались.

Мы все ждем чего-то, куда-то идем

И все время платим – а цены растут!

Браво!

И еще дальше:

Новый день нарезан

Как праздничный торт

Жаль, кусок все время

Идет мимо рта

Свежий комментарий,

Что я уж не тот,

Не меняет факта

Что ты еще та!

Крайне редкий случай – реальная, первосортная поэзия в попсовой песне. Остроумно, тонко и глубоко.