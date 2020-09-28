 

Минобороны Азербайджана подвело итоги воскресных боев в Карабахе

28.09.2020, 4:08, Новости дня

Министерство обороны Азербайджана перечислило потери Вооруженных сил Армении по итогам воскресных боев в Нагорном Карабахе.

Министерство обороны Азербайджана, ссылаясь на полученные разведданные, утверждает, что Вооруженные силы Армении в ходе воскресных боев в Нагорном Карабахе потеряли более 550 человек убитыми и ранеными, 22 танка и другой бронетехники, 15 ЗРК «Оса», 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, на различных направлениях фронта были уничтожены три склада с боеприпасами, передает «Sputnik-Армения».

Кроме того, по версии азербайджанских военных, в ходе боев в направлении села Талыш погиб командир десантного полка ВС Армении подполковник Лерник Бабаян, а его подразделение понесло тяжелые потери.

В то же время Минобороны Азербайджана утверждает, что «заявления официальных лиц министерства обороны Армении о потерях в рядах Азербайджанской Армии не соответствуют действительности и не отражают реальности». В Баку подчеркнули, что подобные заявления Еревана делаются с целью снизить уровень паники среди населения и армии.

Армия обороны Нагорного Карабаха в свою очередь сообщила о гибели в ходе воскресных боев 16 военнослужащих, включая одну женщину.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



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