Мнение: О Беларуси в одном фото
28.09.2020, 4:05, Разное
На этом снимке всё сошлось в одной точке…
Право силы. Бессилие права. Сиюминутный интерес. Долгосрочный провал.
Урок детишкам преподан наглядный.
А сами бойцы…
Вот они приходят домой, эти доблестные защитники #Лукашенко. Теми же устами, которые только что изрыгали маты и угрозы в адрес случайно задержанных прохожих, они целуют своих жён. Теми же руками, где костяшки пальцев сбиты в кровь от черепа и челюсти задержанных, обнимают своих детей.
И что, ни один мускул в лице не дрогнет? И сердце не заболит, когда в ночном забытье голос такого вот ребёнка жалобно прохнычет: за что?
Или всё же есть там что-то человеческое, глубоко внутри за пластиковыми шлемами и кевларовыми жилетами?
Можно найти?
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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