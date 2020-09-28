 

Мнение: О Беларуси в одном фото

28.09.2020, 4:05, Разное

На этом снимке всё сошлось в одной точке…

Право силы. Бессилие права. Сиюминутный интерес. Долгосрочный провал.

Урок детишкам преподан наглядный.

А сами бойцы…

Вот они приходят домой, эти доблестные защитники #Лукашенко. Теми же устами, которые только что изрыгали маты и угрозы в адрес случайно задержанных прохожих, они целуют своих жён. Теми же руками, где костяшки пальцев сбиты в кровь от черепа и челюсти задержанных, обнимают своих детей.

И что, ни один мускул в лице не дрогнет? И сердце не заболит, когда в ночном забытье голос такого вот ребёнка жалобно прохнычет: за что?

Или всё же есть там что-то человеческое, глубоко внутри за пластиковыми шлемами и кевларовыми жилетами?

Можно найти?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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