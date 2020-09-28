 

Мнение: В Беларуси появились партизаны

28.09.2020, 3:55, Разное

В Беларуси  50-ый день продолжаются протесты против безвременья Александра Лукашенко, который правил страной 26 лет, а хочет и дальше править.

Между тем, в Беларуси появились партизаны. Пока это только кибер-партизаны, которые взломали онлайн-трансляцию каналов БТ и вместо речи Лукашенко выложили зрителям произвол силовиков и мутных неизвестных в балаклавах.

Появление кибер-партизан – это тревожный знак для Лукашенко. А что если эти неизвестные хакеры взломают все телевизионные сети страны и лишат телевизионщиков возможности дурачить народонаселение? И как без телевизионного пульта управлять народонаселением страны?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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