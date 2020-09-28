 

Мнение: Деревенская драка

28.09.2020, 3:40, Разное

По поводу армяно-азербайджанского обострения. Стороны, безусловно, бьют в барабаны, пляшут хаку, страшно вращают глазами, издают все положенные в таких случаях звуки вроде "Держите меня семеро!" – но это весьма традиционная история, тем более для застарелых конфликтов.

У хронических конфликтов есть стабилизирующий их фактор – туземные элиты с обеих сторон "вжились" в состояние "ни мира, ни войны" и имеют с него свой собственный гешефт. Политический, финансовый или какой еще. Менять положение вещей им неинтересно. Выгоду от победы еще нужно как-то монетизировать, а вот поражение лишает все прежние схемы извлечения дивидендов перспектив. Проще говоря – победа туманна и неизвестна по получаемым плюсам, а вот поражение несет очевидный и обязательный минус. Жирный и с точкой на конце.

Поэтому воевать всерьез в таких хронических конфликтах обычно никто не собирается. Покричать, объявить "мать всех битв" и грозить врагу всеми карами – это всегда пожалуйста. Ради поддержания необходимого градуса психоза на алтарь кладется некоторое количество жертв с обеих сторон, после чего все возвращается на исходные. Классическая деревенская драка, когда целью является выпуск пара, а не похороны соседа.

Источник: Эль Мюрид



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