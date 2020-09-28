Мнение: Потери азербайджанской армии в Карабахе

28.09.2020, 3:35, Разное

Видео с демонстрацией потерь азербайджанской армии. Есть покойники.

Всего за сутки заявлено 30 уничтоженных единиц техники + 11 единиц техники было захвачено армянскими военными, включая БМП-3.

Ниже, территории, на занятие которых по итогам 27 сентября претендует Азербайджан.

Армения категорически отрицает, что азербайджанской армии удалось серьезно продвинуться на указанных направлениях.

Так что пока это лишь заявка без фото-видео подтверждения.

Плюс уничтоженная армянская военная база.

Плюс еще одно видео с ударами БПЛА "Байрактар" по армянской технике.

В целом же, ввиду затруднения с верификацией продвижения азербайджанской армии, пока что можно констатировать лишь серьезные потери обеих сторон – судя по публикуемым видео, Армения и Азербайджан уже потеряли десятки убитых (МО Армении вообще заявляет, что потери Азербайджана в первый день достигли 200 человек и есть заявления, что вообще 470 убитых, но это явное преувеличение) и еще больше кол-во раненых. Также существенны потери в материальной части – у Азербайджана это в основном различная бронетехника уничтоженная минами, ПТУрами и противотанковой артиллерией + сбитые вертолеты и БПЛА. У армян потери в ЗРК и различной бронетехнике уничтоженной дронами и артиллерией.



Стоит отметить, что есть сообщения о том, что в связи с блокированием турецких операций в Ливии, где штурм Сирта так и не состоялся, зарплата боевикам в Ливии снизилась (с 2000 до 600 долларов), при этом одновременно была развернута вербовка боевиков http://afrinpost.net/en/2020/09/two-offices-in-afrin-to-transport-syrian-mercenaries-to-azerbaijan/ в Африне для войны в Карабахе, причем этим боевикам обещали зарплаты выше чем в Ливии, которая еще недавно была основной ставкой Эрдогана. Сирийским наемникам отправившимся воевать в Карабах платят от 1500 до 2000 долларов. В целом, уши Турции в нападении Азербайджана на Карабах торчат совсем уж явно.

Полагаю, на недавних совместных учениях Турции и Азербайджана как раз и отрабатывался сценарий нападения на НКР.

Многое действительно зависит от соотношения потерь. Если стороны теряют примерно одинаково, то такой размен не выгоден армянам, имеющим более скромную армию и материальные ресурсы. Если же соотношение потерь будет 1 к 2 или даже 1 к 3, то вряд ли такими темпами Азербайджан сможет долго наступать.

Вместе с тем, наличие сирийских боевиков и турецких БПЛА является дополнительным фактором (плюс в Карабахе заявляют, что для ударов задействовались F-16).

Турция имеет опыт операции на схожем ТВД – в Африне. Горный район обороняемый многочисленным, но технологически слабым противником. Там кстати активно работали и БПЛА и переброшенные в Азербайджан боевики дивизии "Хамза". Так что турецкий опыт в Африне вполне может быть использован для наступления в горных районах, где Азербайджан по большей части огребал от армян опирающихся на сложный рельеф местности дополненный полевыми укреплениями и подземными сооружениями.

PS. И еще.

1. Пашинян в парламенте Армении риторически спросил, готовы ли депутаты пойти на уступки и согласиться на автономию Карабаха в составе Азербайджана. Получил ожидаемый ответ – никогда!

2. МИД Ирана заявил, что Тегеран готов выступить в качестве посредника для прекращения боевых действий и возвращения к переговорному процессу. ОБСЕ продолжает настаивать, чтобы стороны прекратили огонь. Также к перемирию призвал Кадыров.

Госдеп США также выступил за прекращение огня и возвращение к переговорному процессу.

3. Азербайджан заявляет, что в течение дня в результате армянских обстрелов погибло как минимум 5 гражданских лиц. В Карабахе ранее заявили о гибели двух гражданских при утреннем обстреле Степанакерта и еще 30 раненых.

4. Действия Азербайджана поддержал Пакистан. В свою очередь Греция поддержала Армению. Можно ожидать также поддержку Азербайджана Катаром, и возможно, ПНС Ливии.

5. Президент Армении заявил, что нападения Азербайджана ждали, но не знали точно, когда оно начнется. По его словам надо быть готовым в том числе к сценариям долгосрочной войны с задействованием всех сил и средств.

6. Самое опасное – Ким Кардашьян обвинила Азербайджан в агрессии.



Привет из бомбоубежища в Степанакерте.