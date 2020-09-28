В нас плюют, а мы утираемся и улыбаемся – Личное мнение

28.09.2020, 3:10, Разное

Вокруг имени победительницы отборочного тура «Детского Евровидения» разворачивается крупный скандал.

11-летняя София Феськова обошла конкурентов и теперь будет представлять Россию на «Детском Евровидении» в Варшаве. В Сети же её открыто упрекают в нечестной и даже купленной победе.

Мне плевать, честно или нечестно победила Соня. Меня интересует другое: зачем Россия из года в год принимает участие в этом откровенно русофобском конкурсе?

Вы в курсе, что на днях Польша выпустила серию фигурок военнослужащих, в которой красноармейцы представлены в виде пьяных мародёров?

И после этого мы отправляем наших детей в Польшу на песенный конкурс?



Я хочу знать:

1) кто именно и с какой целью притащил этот поганый, русофобский конкурс в Россию,

2) кто ответственен за то, что наши дети едут на конкурс в страну, где советских солдат представляют пьянью и мародёрами?

Я потратила время и изучила остальные фигурки из вышеуказанной серии. Солдаты других стран представлены без издёвки и без унижения достоинства этих стран.

Поляки даже фашистов изобразили достойными людьми!

Сравните:

Мало? Вот ещё — чисто для сравнения:

Не так давно в Сети устроили публичную порку Маше Захаровой, которая, мой взгляд, отпустила совершенно уместную и справедливую шутку по поводу того, в какой позе сидел перед президентом США президент Сербии.

Сейчас нам — России — плюнула в лицо Польша. Польша, твою мать!

А мы, простите, улыбаемся и машем. Ещё и детей своих на конкурс туда посылаем. Это что за нахер, простите?

МИД, проснись. Проснись и врубись.

Не надо наших детей посылать унижаться в Варшаву. И «Евровидения» нам тоже никакого не нужно.

Россия не должна принимать участие в этом конкурсе, а президента Польши за такие фигурки стоит посадить на игрушечный стульчик перед Путиным и заставить простить прощения за оскорбление чести советского солдата.

Согласны?