В нас плюют, а мы утираемся и улыбаемся – Личное мнение
28.09.2020, 3:10, Разное
Вокруг имени победительницы отборочного тура «Детского Евровидения» разворачивается крупный скандал.
11-летняя София Феськова обошла конкурентов и теперь будет представлять Россию на «Детском Евровидении» в Варшаве. В Сети же её открыто упрекают в нечестной и даже купленной победе.
Мне плевать, честно или нечестно победила Соня. Меня интересует другое: зачем Россия из года в год принимает участие в этом откровенно русофобском конкурсе?
Вы в курсе, что на днях Польша выпустила серию фигурок военнослужащих, в которой красноармейцы представлены в виде пьяных мародёров?
И после этого мы отправляем наших детей в Польшу на песенный конкурс?
Я хочу знать:
1) кто именно и с какой целью притащил этот поганый, русофобский конкурс в Россию,
2) кто ответственен за то, что наши дети едут на конкурс в страну, где советских солдат представляют пьянью и мародёрами?
Я потратила время и изучила остальные фигурки из вышеуказанной серии. Солдаты других стран представлены без издёвки и без унижения достоинства этих стран.
Поляки даже фашистов изобразили достойными людьми!
Сравните:
Мало? Вот ещё — чисто для сравнения:
Не так давно в Сети устроили публичную порку Маше Захаровой, которая, мой взгляд, отпустила совершенно уместную и справедливую шутку по поводу того, в какой позе сидел перед президентом США президент Сербии.
Сейчас нам — России — плюнула в лицо Польша. Польша, твою мать!
А мы, простите, улыбаемся и машем. Ещё и детей своих на конкурс туда посылаем. Это что за нахер, простите?
МИД, проснись. Проснись и врубись.
Не надо наших детей посылать унижаться в Варшаву. И «Евровидения» нам тоже никакого не нужно.
Россия не должна принимать участие в этом конкурсе, а президента Польши за такие фигурки стоит посадить на игрушечный стульчик перед Путиным и заставить простить прощения за оскорбление чести советского солдата.
Согласны?
Источник: Лена Миро
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