Названы необычные симптомы скорого инсульта

28.09.2020, 2:50, Разное

Врач-невролог Рустем Гайфутдинов пояснил о симптомах скорого инсульта. О проблеме говорит не только расстройство речи, асимметрия лица и нарушение равновесия. Сам по себе головной мозг является очень чувствительным, а его способности к восстановлению ограничены.

К симптомам микроинсульта можно отнести высокое давление, которое достигает отметки 220 миллиметров ртутного столба. Не исключено онемение кисти, покалывание в области щеки. Также пациент может начать плохо говорить, у него опускаются уголки рта, наблюдается асимметрия лица. В зависимости от поражения конкретного полушария происходит выпадения полей зрения.

О скором инсульте свидетельствует сильная головная боль, сопровождающаяся рвотой. Человек чувствует заторможенность, у него снижена активность, нарушена координация и в целом отсутствует устойчивость. Часто наблюдается двоение в глазах и потеря сознания.

Если симптомы давали о себе знать в течение получаса, а потом исчезли, то не нужно думать, что они не вернутся. Важно отправиться к врачу для проведения комплексного обследования. Не исключено, в течение года произойдет самый настоящий инсульт.

Первую помощь необходимо оказать в первые полтора часа после ухудшения состояния. В таком случае существенно повысятся шансы на восстановление мозговых функций.