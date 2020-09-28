 

«ДОМ-2»: Алена Рапунцель против общения сына Богдана с Ильей Яббаровым

28.09.2020, 2:50, Разное

В интервью Dom2Life.ru Алена Рапунцель призналась, что не хочет, чтобы ее сын Богдан общался с отцом Ильей Яббаровым. Экс-участница «ДОМа-2» не собирается подавать на алименты и поддерживаться связь с бывшим возлюбленным по вопросам воспитания ребенка.
В эфире реалити-шоу Илья Яббаров поругался со своей экс-супругой Аленой Рапунцель. После этого события она заявила, что отец отказался от сына Богдана, поэтому теперь она в статусе матери-одиночки. Слова экс-участницы телепроекта подтвердил и сам Илья Яббаров.

Алена Рапунцель надеется, что когда ребенок подрастет, то поймет и примет ее позицию. Если он спросит об отце, то мать намерена сказать, что он далеко уехал. Она понимает, что не может заставить Илью Яббарова полюбить сына. Кроме этого, Богдан, живя с ней и бабушкой, уже не вспоминает слово «папа», так как отец достаточно редко его навещал. По словам экс-участницы «ДОМа-2», бывший муж приезжал раз в полгода и привозил подгузники только по ее просьбе. Другого финансового участия с его стороны не было. При этом, Илья Яббаров заявил, что не нужно у него ничего требовать, а ребенок пусть «растет как трава».

Мать Богдана надеется, что когда-то у ее экс-супруга проснется совесть. Он не понимает, как мужчины могут отказываться от собственных детей. Алена Рапунцель надеется, что ей удастся встретить надежного спутника жизни и отчим сможет заменить ребенку настоящего отца.



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