 

В минобороны Армении заявили, что азербайджанская сторона потеряла 200 человек убитыми

28.09.2020, 2:40, Новости дня

По информации министерства обороны Армении, в ходе боестолкновений 27 сентября с азербайджанской стороны погибло около 200 человек. Об этом на встрече с журналистами 27 сентября заявил представитель ведомства Арцрун Ованисян, сообщает News.am.

Кроме того, Азербайджан потерял около 30 единиц бронетехники и около 20 беспилотников, утверждает Ованисян.

Потери армянской стороны уточняются. По словам представителя минобороны, ранено около 100 военнослужащих, 10 из них эвакуированы в Ереван.

Замминистра обороны непризнанного Нагорного Карабаха Артур Саргсян ранее на пресс-конференции в Степанакерте говорил о 16 погибших с армянской стороны.

ԱՀ ՊԲ հրամանատարի տեղակալ Արթուր Սարգսյանի ասուլիսը

ԱՀ ՊԲ հրամանատարի տեղակալ Արթուր Սարգսյանի ասուլիսը

Posted by Արցախ / Տեղեկատվական շտաբ on Pühapäev, 27. September 2020

В Баку информацию о жертвах конфликта пока не комментировали.

Конфликт двух государств вокруг Нагорного Карабаха обострился сегодня. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации” и обстреле позиций азербайджанской армии. Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях.

В минобороны Азербайджана заявили о взятии под контроль шести сел в Нагорном Карабахе, в минобороны Армении это опровергают.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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