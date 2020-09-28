 

США предостерегли третьи страны от участие в конфликте Армении и Азербайджана

28.09.2020, 2:40, Новости дня

Соединенные Штаты Америки осуждают эскалацию насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта, которые привели к значительным жертвам, в том числе среди гражданского населения. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, опубликованном на сайте ведомства вечером 27 сентября.

Заместитель госсекретаря Стивен Бигун призвал министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна сделать все для немедленного прекращения боевых действий, используя прямые каналы связи между ними.

Также Штаты предостерегли другие государства от вмешательства в ситуацию.

“Участие внешних сторон в эскалации насилия будет крайне бесполезным и только усилит региональную напряженность”, – сказано в заявлении.

Как сопредседатель минской группы по урегулированию вокруг Нагорного Карабаха, Америка по-прежнему привержена делу оказания сторонам помощи в достижении мирного и устойчивого решения конфликта, добавили в Госдепе.

27 сентября начались масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации” и обстреле позиций азербайджанской армии и заявило о начале “стремительного контрнаступления”.

Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана.

В Турции заявили, что поддерживают Азербайджан в конфликте с Арменией, которая, по мнению Анкары, “в очередной раз нарушила международное право”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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