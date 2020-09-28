Скорость утечки воздуха на МКС возросла в пять раз

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28.09.2020, 2:08, Новости дня

Скорость утечки воздуха на Международной космической станции за последние месяцы возросла в пять раз, это потребовало дважды изолировать экипаж в российском сегменте МКС, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Когда утечку зафиксировали в сентябре 2019 года, то станция теряла 270 граммов воздуха в сутки. В августе [2020 года] провели первую изоляцию экипажа МКС, потому что темп утечки возрос в два раза – до 540 граммов в сутки», – приводит слова источника РИА «Новости».

«А в сентябре скорость утечки увеличилась еще в 2,5 раза – до 1,4 килограмма в сутки, поэтому потребовалась повторная изоляция экипажа», – добавил источник.

В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что безопасности экипажа МКС и самой станции ничего не угрожает. «Группа управления полетом российского сегмента МКС совместно с иностранными партнерами анализирует ситуацию», – заметил источник.

Напомним, 26 сентября экипаж МКС изолировался в российском сегменте станции для поиска места утечки воздуха. Завершение изоляции запланировано на понедельник. Утечка могла начаться из-за попадания микрометеорита в обшивку одного из американских модулей.

На МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.



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