Черные маски-балаклавы больше не скроют лиц белорусских силовиков

28.09.2020, 2:05, Новости дня

В воскресенье, 27 сентября, в Беларуси проходит 50-й день массовых протестов против официальных результатов президентских выборов, состоявшихся 9 августа.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии страны, Александр Лукашенко получил 80,1% граждан страны, пришедших на избирательные участки, и получил право в шестой раз подряд возглавить Республику Беларусь. Оппоненты Лукашенко утверждают, что результаты выборов были сфабрикованы и что в первом же туре победу одержала Светлана Тихановская.

На это неделе Лукашенко провел срочную инаугурацию, о которой не было объявлено заранее. США, Канада, Великобритания, а также ряд стран Европейского Союза сообщили, что не признают Лукашенко легитимным главой Беларуси. А президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что Александру Лукашенко следует добровольно уйти со своего поста.

Андрей Санников: «Народ настроен достаточно решительно»

В воскресенье, когда во многих городах Беларуси проходила акция под названием «народная инаугурация Светланы Тихановской», в республике возникли проблемы с Интернетом и с мобильной связью. Тем не менее, корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» удалось побеседовать с некоторыми экспертами как в самой Беларуси, так и за ее пределами.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников отмечает, что режим Лукашенко пытается воздействовать на протестующих «с невиданной жестокостью, какой в Беларуси на было со времен Второй мировой войны», и что «действия гестаповцев сейчас повторяют лукашенковцы». При этом омоновцы, которые во время разгона мирных демонстраций прячут свои лица под черными масками-балаклавами, и которые уже получили прозвище «моргающие чулки», по мнению Санникова «сами понимают, что это – преступления, которым уже нет оправдания».

По мнению оппозиционного политика, несмотря на введение в города военной техники протестные настроения в стране не спадают. «Протест приобретает новые формы, в районах и микрорайонах, во дворах и в домах появляются локальные ячейки его организации. И сегодня они призвали выйти в центр городов на “Марш девяноста семи процентов”. Я считаю, что это был очень серьезный сигнал, обозначающий, что Лукашенко и его приспешников в стране больше не будет терпеть никто. И что протест будет продолжаться до тех пор, пока этого режима больше не будет в стране. Народ настроен достаточно решительно, и даже убийства мирных демонстрантов не помогают Лукашенко остановить протесты», – убежден Андрей Санников.

Перед акцией 27 сентября стало известно, что созданное в Беларуси оппозиционное движение «Кибер-партизаны» разработало программу, с помощью которой можно полностью восстановить портрет человека по нескольким фрагментам, не скрытым масками-балаклавами. Собеседник Русской службы «Голоса Америки» оценивает эту инициативу положительно и считает, что она может привести к дальнейшим подвижкам в рядах сотрудников милиции и ОМОН. И добавляет, что уже были опубликованы списки нескольких тысяч сотрудников милиции, участвовавших в избиениях мирных демонстрантов. «То, что сделали “Кибер-партизаны”, разработавшие программу снятия анонимности, это очень сильный ход. И сегодня практически по глазам можно определить личность человека, попавшего в кадр. Но Лукашенко и сам сдает своих приспешников – он опубликовал списки награжденных силовиков. И у него остается все меньше преданных людей, и, судя по поступающим оттуда сведениям, среди них вот-вот произойдет разлом. Я не могу точно предсказать, когда это случится, но, возможно, остаются считанные дни», – отмечает координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Игорь Рынкевич: «Могут произойти столкновения, которые спровоцируют власти»

Сопредседатель Всебелорусского конгресса за независимость Игорь Рынкевич был среди участников воскресной демонстрации в Минске. «Отрадно, что белорусы положительно отреагировали на призыв выйти на очередной протестный марш, несмотря на нехорошую погоду», – так начал он свой комментарий для Русской службы «Голоса Америки».

«Для нас было важно продемонстрировать свое несогласие с тайной операцией под названием “инаугурация Лукашенко”, после которой он утратил свои президентские полномочия предыдущего срока. И народ продемонстрировал решимость защитить голоса, отданные за Светлану Тихановскую. Несомненно, что за нее проголосовало не менее 60%, и эта стойкость протеста в течение 50 дней, показывает беспрецедентное для белорусского народа стремление отстоять свой выбор», – подчеркивает Рынкевич.

По его мнению, только в Минске на акцию вышло не менее 80 тысяч человек. А по данным агентства «Интерфакс», количество участников оппозиционной акции в белорусской столице превысило 100 тысяч человек. «Народ все время подходил с разных сторон, и, находясь внутри, трудно оценить точно количество – кто-то уходил, кто-то, наоборот, приходил, – пояснил собеседник Русской службы “Голоса Америки”. – С разных сторон вливались колонны из районов, силовики где-то мешали объединиться этим потокам демонстрантов. Но главное – это общий порыв. И чувствуется, что народ устал роптать от давления силовиков. Я боюсь, что скоро могут произойти столкновения, которые власти спровоцируют для того, чтобы применить некие меры для введения чрезвычайного положения. Просто белорусы демонстрируют всему миру пример мирного протеста, а власти всячески испытывают терпение наших граждан», – говорит эксперт.

Новацию «Кибер-партизан» по деанонимизации милиционеров и омоновцев, избивающих демонстрантов, он также оценивает очень положительно. «Тут нужно учитывать, что существует среднее звено силовиков. И мне кажется, что нужно больше смотреть именно на их действия, потому что именно это звено ключевое. Нижнее звено – как правило, простые сельские граждане, которым дали крутую зарплату, ощущение вседозволенности, что они могут гонять профессоров, художников, айтишников, избивать их и им ничего за это не будет. И эти, извините за выражение “колхозные янычары” вполне упиваются своей властью. А самые думающие люди – это среднее звено силового аппарата, потому что верхушка себя уже запятнала, у них руки по локоть в крови, и они до последнего будут держаться возле тела самопровозглашенного президента Лукашенко. Поэтому я жду от представителей среднего звена, среди которых немало образованных и рефлексирующих людей, что они поймут неотвратимость падения режима и либо покинут занимаемые посты, либо остановят выполнение преступных приказов», – резюмирует сопредседатель Всебелорусского конгресса за независимость.

Артем Шрайбман: «Если власть продолжит давать поводы, то протесты не будут уменьшаться»

Политический аналитик Артем Шрайбман допускает, что какая-то часть силовиков в ответ на деанонимизацию, будет вести себя еще более агрессивно, в том числе – по отношению к журналистам, освещающим акции протеста. «Возможно, будут приниматься и какие-то законы, чтобы предотвратить деанонимизацию. Уже министр внутренних дел предложил законодательно разрешить милиционерам анонимно давать показания в суде и запретить распоространять их сведения, даже если они являются свидетелями в процессе», – заметил он в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

И подчеркнул, что сейчас можно ожидать дальнейшего закручивания гаек в отношении всех, кто не согласен с очередным президентским сроком Александра Лукашенко.

По оценке Артема Шрайбмана, сейчас численность протестующих в Беларуси меньше, чем была в конце августа. «А их будущее целиком и полностью зависит от тех триггеров, которые будет давать власть. Если власть будет продолжать давать поводы для протеста и поддерживать соответствующий градус недовольства в обществе, то протесты не будут уменьшаться, или даже будут расти. А если поводов не будет, то люди начнут уставать», – прогнозирует политолог.

При этом он не ожидает сколько-нибудь серьезных шагов со стороны руководства стран Евросоюза в отношении Лукашенко. «У них нет серьезных рычагов воздействия на него, а те, что есть, они никогда не станут применять. Вроде экономических санкций. Поэтому я сомневаюсь, что смысл состоявшейся “народной инаугурации” (Светланы Тихановской – А.П.) был в том, чтобы привлекать международное внимание. Все более-менее сознают, что серьезное влияние на Лукашенко может оказать только Россия. Так что это был просто зеркальный ответ на ту инаугурацию, которую на этой неделе провел Лукашенко. Мол, ты провел тайно во дворце, а мы – в открытую и на улицах. Но новые акции нужно придумывать каждую неделю, чтобы у них был какой-то смысл», – подчеркивает Шрайбман.