США предупредили Ирак о закрытии посольства в Багдаде

28.09.2020, 1:48, Новости дня

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила власти Ирака о готовности закрыть американское посольство в течение двух или трех месяцев, сообщили источники The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания из числа американских официальных лиц, госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонных переговоров уведомил иракского президента Бархама Салеха и премьер-министра Мустафу аль-Казыми, что власти США готовы закрыть американское посольство в Багдаде, если Ирак не обеспечит прекращение ракетных обстрелов, представляющих угрозу американским объектам, передает ТАСС.

Кроме того, по словам источников издания из числа иракских чиновников, администрация Трампа уведомила, что уже «делает предварительные шаги», которые могут позволить «закрыть посольство в течение нескольких месяцев при сохранении консульства в Эрбиле».

«Нам говорят, что это поэтапное закрытие посольства в течение двух или трех месяцев», – приводятся в материале слова иракского официального лица. При этом чиновник предположил, что речь может идти и о выводе американских сил из страны.

Напомним, в прошлый вторник президент США Дональд Трамп в ходе предвыборного митинга в штате Огайо заявил об «истощении» американских ВС из-за бесконечных войн.

Двумя днями ранее командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами пригрозил «сжечь все базы» США в регионе.

15 сентября район посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу. Неделей ранее нападению подверглись автоколонны снабжения сил возглавляемой США коалиции в Ираке.

Ранее Трамп объявил, что очень скоро США сократят численность воинского контингента в Афганистане до 4 тыс. человек, в Ираке – до 2 тыс., при этом американские военнослужащие в основном уже покинули Сирию. Он также обвинил Пентагон в ведении бесконечных войн ради обогащения компаний, «которые производят бомбы, самолеты и все остальное».

В конце января, после очередного обстрела «зеленой зоны» Багдада, в МИД РФ заметили, что Вашингтон и Багдад должны сами решить вопрос вывода американских войск.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.