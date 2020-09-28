 

Биолог Панчин предупредил о потенциальной опасности российских «препаратов от COVID-19»

28.09.2020, 1:35, Разное


1
минута

Примечательно, что сразу несколько российских компаний заявили о готовности выпустить на рынок препараты от коронавируса на основе фавипиравира, эффективность которого вызывает вопросы у научного сообщества.

«Любой недостаточно изученный препарат несет в себе некоторые риски. Но в данном случае мы знаем про тератогенные эффекты на животных моделях. Часто даже женщины, планирующие беременность, не сразу узнают о ее наступлении. Поэтому массовая продажа таких препаратов может иметь серьезные нежелательные последствия», – рассказал MedPortal биолог, популяризатор науки, научный журналист и член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин, комментируя статью «Новой газеты», посвященную отечественным «разработкам» в этой области.

«В РФ в качестве лекарств регистрируют даже откровенные пустышки, не содержащие действующего вещества. Это утверждает о том, что Минздрав не справляется с задачей объективной оценки безопасности и эффективности регистрируемых лекарственных средств. Это нужно исправлять как можно быстрее», – заявил ученый.

Он также призвал «делать публичными данные клинических исследований на основании которых регистрируется тот или иной препарат. Чтобы было сложнее скрыть случаи, когда регистрация препарата происходит без должных исследований».

На минувшей неделе ФАС направила запрос об обоснованности цены компании «Промомед» – производителю «Арепливира» (фарипиравир), стоимость одной упаковки которого в рознице стартует от 12 320 рублей. С июня этого года он входит в рекомендации Минздрава по лечению, диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / «При постоянной прослушке микрофона это нормально» – разработчики приложения Госуслуг объяснили высокий расход батареи

30.04 / Врачи рассказали, как обезопасить себя от весенне-летней простуды

24.08 / Заседание по делу Ефремова перенесли из-за отсутствия адвоката

31.07 / Исследование: противозачаточные таблетки притупляют реакцию на стресс в юности

20.07 / Мнение: В Керчи заложили 2 новых УДК проекта 23900

07.07 / В Сети показали первые фото Samsung Galaxy Watch 3 со всех сторон

30.08 / Очень криповый пост – Личное мнение

31.08 / Первая жена Ефремова: За рулем машины в момент ДТП сидел «уверенный человек»

30.07 / Мнение: «Завоз террористов»

25.07 / Карл Джерасси: Люди скоро перестанут размножаться с помощью секса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска