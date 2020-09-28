Биолог Панчин предупредил о потенциальной опасности российских «препаратов от COVID-19»

28.09.2020, 1:35, Разное



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Примечательно, что сразу несколько российских компаний заявили о готовности выпустить на рынок препараты от коронавируса на основе фавипиравира, эффективность которого вызывает вопросы у научного сообщества.

«Любой недостаточно изученный препарат несет в себе некоторые риски. Но в данном случае мы знаем про тератогенные эффекты на животных моделях. Часто даже женщины, планирующие беременность, не сразу узнают о ее наступлении. Поэтому массовая продажа таких препаратов может иметь серьезные нежелательные последствия», – рассказал MedPortal биолог, популяризатор науки, научный журналист и член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин, комментируя статью «Новой газеты», посвященную отечественным «разработкам» в этой области.

«В РФ в качестве лекарств регистрируют даже откровенные пустышки, не содержащие действующего вещества. Это утверждает о том, что Минздрав не справляется с задачей объективной оценки безопасности и эффективности регистрируемых лекарственных средств. Это нужно исправлять как можно быстрее», – заявил ученый.

Он также призвал «делать публичными данные клинических исследований на основании которых регистрируется тот или иной препарат. Чтобы было сложнее скрыть случаи, когда регистрация препарата происходит без должных исследований».

На минувшей неделе ФАС направила запрос об обоснованности цены компании «Промомед» – производителю «Арепливира» (фарипиравир), стоимость одной упаковки которого в рознице стартует от 12 320 рублей. С июня этого года он входит в рекомендации Минздрава по лечению, диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции.