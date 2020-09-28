Площадь ландшафтных пожаров под Воронежем достигла 95 га

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28.09.2020, 1:08, Новости дня

В Новоусманском районе Воронежской области зафиксирован ландшафтный пожар на площади около 30 га, сообщил представитель районной Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС). Вместе с новыми очагами общая площадь возгораний достигла 95 га.

«Горит около 30 га, это горит луг между населенными пунктами Бабаково и Отрадное. Имеется несколько очагов», – приводит слова представителя ЕДДС ТАСС.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС региона Сергей Хренов уточнил, что угрозы домам жителей Бабяково и Отрадного нет.

Кроме того, еще 55 га леса и сухой травы горит в Рамонском районе, существовала угроза для жителей поселка Новоподклетное и села Медовки: в Новоподклетном сгорели два нежилых дома, пять хозпостроек, баня и гараж. В настоящее время, по словам замглавы района Юрия Болгова, угрозы населенным пунктам нет. Для эвакуации был создан пункт временного размещения, к борьбе с огнем в районе привлечены вертолет Ми-8, а также 68 человек и 22 единицы техники.

Еще около 10 га леса горит в районе Борисоглебска Воронежской области, где в воскресенье пожар возник на площади около 15 га, к борьбе с огнем привлечена группировка сил и средств РСЧС в составе 81 человека и 23 единиц техники. На помощь направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС по региону в составе 19 человек и семь единиц техники.

Для помощи воронежским пожарным выехали аэромобильная группировка Липецкого регионального управления МЧС и группировка Тульского спасательного центра МЧС России. В понедельник к тушению подключатся второй вертолет Ми-8 и самолет Бе-200.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что тушение природных пожаров в Воронежской области осложняется сильным ветром и отсутствием источников воды в населенных пунктах.

«На всех пожарах тушение осложнено сильным порывистым ветром до 18 м/с, согласно прогнозу Гидромета. Кроме того, отсутствие серьезного пожарного водоснабжения в селах очень осложняет работу», – сказали в ведомстве.

Напомним, в субботу возгорание сухой растительности произошло в Аксайском районе Ростовской области. К вечеру площадь ландшафтного пожара в регионе достигла 100 га. Пожар удалось потушить к утру воскресенья.



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