Русскоязычные СМИ Китая

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28.09.2020, 0:45, Разное

Жизнь и смерть ради мира: история двух Галин

russian.china.org.cn 20-09-2020

Харбин, 20 сентября /Синьхуа/ — Во время 75-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне журналисты агентства Синьхуа побывали в двух городах провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/, расположенных на границе с Россией, и записали историю двух женщин по имени Галина, связанную с этой войной.

В городе Суйфэньхэ стоит памятник “Посланник дружбы и мира” – девушка, распростершая руки и машущая платком, прощается с людьми, а пламя позади нее как будто превращается в пару крыльев…

Памятник был установлен в память о Галине Дубеевой /Гали Чжан/, пожертвовавшей жизнью ради спасения мирного населения в годы Второй мировой войны. Она родилась в 1928 году в китайско-русской семье в Суйфэньхэ. Ее мать русская, а отец – китаец.

В августе 1945 года Красная Армия Советского Союза атаковала войска японской Квантунской армии на территории северо-востока Китая. В Суйфэньхэ советская армия встретила сильное сопротивление японских захватчиков, спрятавшихся в форте. Галя, знавшая китайский, русский и японский языки, в качестве переводчика вместе с несколькими советскими солдатами отправилась на переговоры с японцами, чтобы убедить их сдаться.

12 августа 1945 года 17-летняя Галя с отрядом поднялась на гору Тяньчаншань и подошла к логову японских солдат, которые разрешили впустить только девушку.

Три часа спустя в крепости разгорелась ожесточенная ссора, затем японские солдаты выскочили из форта и открыли огонь по советским военным. Попытка уговорить врага оказалась безуспешной. Не имея другого выхода, Красная армия накрыла форт артиллерийским огнем.

После взятия форта семья, одноклассники и соседи Гали поднялись на гору в поисках девушки, но они нашли лишь красный платок, который ее мать дала ей перед отъездом. Три дня спустя Япония объявила о капитуляции.

95-летняя Сун Цзэнжун /русское имя Галя/, живущая в городе Фуюань пров. Хэйлунцзян, поделилась своими воспоминаниями о годах войны, которые врезались ей в память. Когда ей было 5 лет, она со своей русской матерью переехала с Дальнего Востока СССР в Китай, где ее мать во второй раз вышла замуж за китайца. Во время войны она умерла, а ее китайский отчим пропал без вести в результате нападения японской армии.

После окончания войны Сун Цзэнжун осталась в Китае. Она была трудолюбивой, способной и дружелюбной. Она работала руководителем производственной группы и директором по работе с женщинами в деревне. Вспомнив об интересном опыте, например, зимней рыбалке на щуку, эта прабабушка смеялась как ребенок. “Это счастливое воспоминание о мирной жизни”, – сказала она.

В то время Сун Цзэнжун с ребенком на руках пошла на подкурсы, чтобы научиться читать и писать. “Мой муж ни дня не ходил в школу, поэтому мы должны были сначала стать грамотными, и потом много работать, чтобы наши дети смогли получить образование”, – сказала Сун Цзэнжун. Сейчас она больше всего гордится тем, что уже 15 членов ее семьи стали педагогами. “Образованный человек не станет прибегать к насилию”, – говорит она.

“Война отняла жизнь у 17-летней девушки, а благодаря миру 95-летняя прабабушка живет в семье, в которой есть четыре поколения”, – сказал Сунь Боянь, житель города Суйфэньхэ, редактор и составитель региональных хроник.

После того, как он случайно обнаружил в архиве записи о героическом поступке Гали Чжан, Сунь Боянь много работал, чтобы еще больше людей узнали о ней. Несколько лет назад Сунь Бояню стоило больших усилий убедить президента Академии художеств имени И. Е. Репина в Санкт-Петербурге спроектировать памятник Гале.

“Сегодня, когда мы рассказываем историю о Гале, мы хотим рассказать большему числу людей о бедствиях, которые принесла война, а также о крепкой дружбе между народами Китая и РФ в Мировой антифашистской войне”, – заявил Сунь Боянь.

Как говорится в благодарственном послании Владимира Путина жителям Суйфэньхэ, “Наша дружба – это взаимопонимание, доверие, общие ценности и интересы. Мы помним о прошлом и думаем о будущем”. Эти слова были выгравированы на памятнике, а пламя позади Гали как будто превратилось в крылья ангела мира.

Уроки Второй мировой войны: Китай и РФ крепко помнят прошлое и прокладывают дорогу в будущее

russian.china.org.cn | 17. 09. 2020

Сегодня, спустя 75 лет со дня победы Китая в антияпонской войне и победы мира в антифашистской войне, «мир и развитие» по-прежнему является главной темой современной эпохи, оставаясь неизменным стремлением человечества. В этом году эпидемия COVID-19 распространилась по всему земному шару, происходит дальнейшая эскалация «торговой войны» между Китаем и США, сохраняются различные факторы нестабильности. «Мир и развитие» в новую эпоху сталкиваются с беспрецедентными вызовами.

Необходимо объективно и всесторонне оценивать исторический вклад Китая и РФ в победу во Второй мировой войне

В этом году отмечается 75-летие победы мира в антифашистской войне, а также 75-летие победы Китая в антияпонской войне. Это чрезвычайно важный момент. Китай и СССР внесли очень важный вклад в победу мира над фашизмом, они выступили основной силой в антифашистской борьбе. Без упорства, непреклонности и самопожертвования Китая и СССР на передовой битвы с фашизмом, трудно представить, каким был бы современный мир? Сегодня некоторые силы мира намеренно принижают роль Китая и СССР в мировой антифашистской войне, это проявление неуважения к историческим фактам и их умышленное искажение. В действительности, антияпонская война длилась целых 14 лет, на поле битвы в Азии, Китай противостоял агрессии японских фашистов, он внес выдающийся вклад, а также принес огромную жертву.

Антияпонская война является важнейшей частью мировой войны против фашизма. Полная победа в войне против Японии означала, что мир одержал окончательную победу в антифашистской войне. На поле битвы в Европе, СССР героически сражался с фашистской Германией, прилагая титанические усилия. Благодаря помощи союзников, включая Китай, СССР одержал победу в антифашистской войне и сломил Берлин. Роль СССР в войне против фашизма нельзя замалчивать из-за распада страны. В настоящее время некоторые представители США и государств Запада принижают достижения СССР и Китая во Второй мировой войне, а также повышают роль, которую сыграли в ней США и Великобритания. Это преднамеренное искажение истории. Некоторые японские силы не хотят признавать данную историю агрессии Японии против Китая, что очень опасно.

История Второй мировой войны нуждается в переосмыслении. РФ является государством-преемником СССР, она имеет славную историческую традицию празднования победы в войне против фашизма. Поэтому, Китай и РФ должны усиливать научные исследования и укреплять академическое сотрудничество по такому историческому вопросу, как победа в мировой антифашистской войне. Вместе им следует противостоять ложным заявлениям, принижающим роль Китая и СССР в войне против фашизма.

Обобщение опыта и уроков Второй мировой войны имеет очень важное значение для защиты системы международной безопасности

Подведение итогов истории Второй мировой войны является крайне необходимым, это важный путь по защите международной безопасности, стабильности и развития. В первую очередь нам следует переосмыслить этот исторический этап, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы фашизм и милитаризм возродились на нашей планете, а фашистские силы осуществляли тиранию. Недопустимо повторение такой ситуации, когда кто-то, подобно немецким и японским фашистам, вторгается в другие страны, попирает их суверенитет и истребляет другие народы. Кроме того, важно видеть, что призрак фашизма не исчез бесследно из современного мира. Мы обязаны крепко-накрепко запомнить уроки, которые преподала нам история Второй мировой войны. Нам нельзя забывать этот исторический этап, забыть историю – значит допустить возможность возрождения фашизма.

Современный мир далеко не безмятежен. Гегемонизм и менталитет холодной войны по-прежнему живы. На самом деле, некоторые государства, полагаясь на свою национальную мощь, раздают указания другим странам и критикуют их, серьезно угрожая международной безопасности и стабильности. В связи с этим, нам следует восстанавливать в памяти историю.

США и другие страны умышленно уменьшают роль, которую сыграли Китай и СССР в антифашистской войне, и у этого есть политическая цель. Тем не менее, любые действия, характеризующиеся неуважением к историческим фактам, являются несостоятельными, так как это – исторический идеализм. Основываясь на объективных исторических фактах, Китай и РФ должны решительно защищать историю, а также показывать пример того, как следует уважать историю Второй мировой войны. Мы должны постоянно восстанавливать в памяти этот исторический этап, вести борьбу с различными ложными заявлениями, искажающими историю Второй мировой войны, защищать авторитет и справедливость истории.

Ценить мир, извлекая уроки из истории

Китай и РФ продолжают прилагать усилия для содействия миру и развитию на планете. Ценить мир, извлекая уроки из истории – это исторический выбор. Китай и РФ постоянно делают вклад для продвижения мира и развития на земном шаре. Два государства создали отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, которые стали образцом нового типа отношений между державами в современном мире.

В этом году празднуется не только 75-я годовщина победы мира в антифашистской войне, также отмечается 75-летие со дня основания ООН. За 75 лет ООН сделала выдающийся вклад для защиты безопасности, стабильности и развития международного сообщества, сыграв в этом деле очень важную роль. Хотя в течение 75 лет у ООН возникали те или иные проблемы, нельзя преуменьшать роль этой организации, напротив, ее статус должен повышаться. В мире пока не возникло организации, способной заменить ООН. 75 лет назад разные государства мира совместно создали ООН, 75 лет спустя мы по-прежнему нуждаемся в том, чтобы ООН исполняла более важную и заметную роль.

Одна страна-гегемонись пытается проложить свой собственный путь, не считаясь с ООН, такое поведение не заслуживает доверия людей. Китай и РФ выступают за сохранение статуса ООН и дальнейшее раскрытие роли данной организации.

В настоящее время Китай и РФ прилагают неустанные усилия для содействия миру и развитию на нашей планете. Обе страны ратуют за принцип равенства в международном сообществе. Они поддерживают развитие дружественных отношений между странами на основе «Пяти принципов мирного сосуществования», решают проблемы с помощью консультаций и переговоров, а не угроз, когда для того, чтобы заставить другие страны принять собственные идеи, концепции и модели, применяются силы и оружие. Это не соответствует мировому историческому опыту, накопленному после победы во Второй мировой войне. Китай и РФ также сделали большой вклад для защиты региональной безопасности. Два государства играют очень большую роль в продвижении ШОС, БРИКС и др. Можно сказать, что Китай и РФ являются важной созидательной силой по защите мира, стабильности и развития на нашей планете.

Китай и РФ должны продолжать усиливать сотрудничество и укреплять основу отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху

75 лет назад Китай и РФ сражались плечом к плечу, они сделали огромный вклад для победы в мировой войне против фашизма. Сегодня две страны своими реальными действиями демонстрируют миру взаимопомощь и поддержку, совместно устанавливая образец международного сотрудничества по борьбе с эпидемией. 2020 год очень необычный, по всему миру распространяется эпидемия нового коронавируса COVID-19. Столкнувшись с этой серьезной ситуацией, Китай и РФ сплотились и стали бороться против эпидемии, они сделали огромный вклад в совместную работу международного сообщества по противоэпидемической борьбе. Кроме того, два государства осуществляют углубленное сотрудничество не только в сфере борьбы с эпидемией, они также противостоят различным «посторонним шумам», возникающим в мировом сообществе по поводу противоэпидемической борьбы.

В будущем мир станет еще более сложным. Экономическая глобализация столкнулась с вызовами антиглобализации, некоторые проблемы традиционных и нетрадиционных угроз безопасности переплелись между собой. По-прежнему живы гегемонизм и менталитет холодной войны, остается серьезной международная обстановка, связанная с антитеррористической борьбой. Реагируя на вызовы, брошенные эпидемией, Китай и РФ должны продолжать усиливать сотрудничество, а также укреплять основу отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Двум странам нужно укреплять сотрудничество в ответ на чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в области глобального общественного здравоохранения, а также нетрадиционные угрозы безопасности. Им следует активизировать действия по содействию глобализации мировой экономики, поддержанию мира, стабильности и развития во всем мире. Они должны играть важную роль в укреплении глобального управления, совместно защищать статус ООН и всеми силами содействовать ООН в деле поддержания мира и стабильности на планете. Кроме того, Китаю и РФ необходимо прилагать собственные важные усилия для содействия региональному миру и устойчивому развитию, а также защищать развитие и процветание Евразийского региона. Одновременно с этим, им нужно защищать важные основополагающие принципы победы во Второй мировой войне, не позволяя истории повториться. Поэтому, перед лицом крайне сложной международной обстановки, тесное сотрудничество Китая и РФ является чрезвычайно важным и необходимым.

Автор статьи: академик Академии общественных наук КНР, директор Института по изучению пограничных проблем Китая Син Гуанчэн