Ученые рассказали о натуральных средствах против облысения

28.09.2020, 0:40, Разное

Ученые установили, снизить риск потери волос можно с помощью простых натуральных средств. По словам специалистов, облысение является наиболее распространенной болезнью в мире.

Медики подчеркивают, выпадение волос может быть вызвано стрессом, резким снижением веса, дефицитом железа в организме и другими факторами. Одним из наиболее простых способов стимуляции роста волос в домашних условиях является использование розмаринового масла, которое, для получения результата, необходимо применять несколько раз в неделю. Его, предварительно смешав с кокосовым или подсолнечным маслом, нужно втирать в кожу головы перед ополаскиванием. Эффективным будет и добавление розмарина в шампунь. Кокосовое масло также является полезным средством от облысения. В нем содержатся соединения, защищающие волосы от утраты белка, поэтому люди, втирающие его в кожу головы, имеют более здоровые и густые волосы.

Ученые отмечают, человек каждый день теряет примерно сто волосков, и это является нормой. Однако раннее облысение может сигнализировать о наличии проблем со здоровьем и требует консультации со специалистом.