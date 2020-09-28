 

Ученые рассказали о натуральных средствах против облысения

28.09.2020, 0:40, Разное

Ученые установили, снизить риск потери волос можно с помощью простых натуральных средств. По словам специалистов, облысение является наиболее распространенной болезнью в мире.
Медики подчеркивают, выпадение волос может быть вызвано стрессом, резким снижением веса, дефицитом железа в организме и другими факторами. Одним из наиболее простых способов стимуляции роста волос в домашних условиях является использование розмаринового масла, которое, для получения результата, необходимо применять несколько раз в неделю. Его, предварительно смешав с кокосовым или подсолнечным маслом, нужно втирать в кожу головы перед ополаскиванием. Эффективным будет и добавление розмарина в шампунь. Кокосовое масло также является полезным средством от облысения. В нем содержатся соединения, защищающие волосы от утраты белка, поэтому люди, втирающие его в кожу головы, имеют более здоровые и густые волосы.

Ученые отмечают, человек каждый день теряет примерно сто волосков, и это является нормой. Однако раннее облысение может сигнализировать о наличии проблем со здоровьем и требует консультации со специалистом.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Алкоголь при ЗППП: хоть чуть-чуть можно?

18.09 / Михаил Ефремов назвал своих сокамерников-мошенников одаренными людьми

13.08 / Мнение: Стал понятен «хитрый план Путина» в Белоруссии

10.09 / Дмитрий Исхаков трогательно поздравил Полину Гагарину с годовщиной свадьбы

21.09 / В следующем обновлении Adobe уберет из Photoshop осветлитель кожи

31.07 / Россия устроила провокацию на учениях Sea Breeze-2020

01.08 / Названы сайты, которые не стоит посещать через общественную сеть WI-Fi

16.08 / Согнанных на стихийный народный митинг за Лукашенко бюджетников попросили отнестись с пониманием к возможным избиениям ОМОНом

11.07 / В небе над Колумбией появился НЛО с бирюзовыми огнями

20.08 / ВВС США намерены разработать ядерный гиперзвуковой планер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска