“Крысы могут”: Ученые хотят научить крыс выявлять коронавирус

28.09.2020, 0:40, Разное

Бельгийские исследователи анонсировали научную работу, в ходе которой планируют обучить крыс выявлению коронавируса у людей. По мнению исследователей, такую способность может обеспечить грызунам их “уникальный профиль запаха”.

Весомую надежду на получение положительного эффекта ученым, представляющим научную благотворительную организацию Apopo (Бельгия), дает факт того, что подобным умениям иностранные эксперты уже смогли научить собак. В частности, подобные инциденты по идентификации SARS-CoV-2 четвероногими питомцами были зафиксированы в аэропорту Хельсинки (Финляндия). “Я еще не знаю ответа, но наверняка, если собаки могут это делать, то и крысы могут”, – отметил генеральный директор бельгийской структуры Кристоф Кокс. По прогнозам экспертов, период обучения крыс может составить до трех месяцев с вложением затрат в размере 10 тысяч евро. Впрочем, как полагают специалисты, процесс отправки крыс в качестве инструмента диагностики” может быть затруднен ограничениями на поездки.

Примечательно, что в Танзании (Африка) уже имеются факты “вынюхивания” крысами пациентов, имеющих раннюю стадию туберкулеза. Причем эффективность диагностики с применением грызунов на 40% превзошла аналогичный показатель простых больничных тестов. Об этом пишет Daily Star.