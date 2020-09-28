Ученые: Физические и умственные функции пожилых людей значительно улучшились за 30 лет

28.09.2020, 0:40, Разное

Финские исследователи провели исследование, в котором провели сравнительный анализ функциональных возможностей пожилых людей в настоящее время и во временной период тридцатилетней давности. Выяснилось, что люди почтенного возраста за последние 30 лет достигли улучшения ряда физических и умственных характеристик.

В процессе исследования ученых, представляющих Университет Ювяскюля (Финляндия), проводилось сравнение физических и умственных способностей людей в возрасте 75-80 лет, демонстрируемых ими в конце второго десятилетия XXI века с аналогичными факторами у жителей планеты того же количества прожитых лет в 1990-х годах. При этом измерения основывались на производительности с учетом функционального возраста. Результаты анализа показали, что процесс увеличения продолжительности жизни сопроводился увеличением количества лет, которые были прожиты с показателем хорошей функциональной способности в более позднем возрасте. Такие итоги специалисты объяснили фактом наличия более медленных темпов возрастных изменений, более высокого максимума физиологической работоспособности в течение всей жизни либо комбинацией обоих упомянутых факторов.

Профессор Тайна Райтанен, являющаяся одним из лидеров исследования, назвала его уникальным, так как ранее в мире существовало совсем немного исследований, в ходе которых проводилось сравнение максимальных показателей производительности между людьми одного возраста в разные исторические периоды времени. “Результаты показывают, что наше понимание пожилого возраста старомодно”, – пояснила она. Резюмируя, специалист добавила, что с ходом лет среди стареющего населения произошло одновременно два изменения, заключающиеся в продолжении здоровых лет до более старшего возраста, сопряженном с общим увеличением числа пожилых людей.