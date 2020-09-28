 

Ученые: Физические и умственные функции пожилых людей значительно улучшились за 30 лет

28.09.2020, 0:40, Разное

Финские исследователи провели исследование, в котором провели сравнительный анализ функциональных возможностей пожилых людей в настоящее время и во временной период тридцатилетней давности. Выяснилось, что люди почтенного возраста за последние 30 лет достигли улучшения ряда физических и умственных характеристик.
В процессе исследования ученых, представляющих Университет Ювяскюля (Финляндия), проводилось сравнение физических и умственных способностей людей в возрасте 75-80 лет, демонстрируемых ими в конце второго десятилетия XXI века с аналогичными факторами у жителей планеты того же количества прожитых лет в 1990-х годах. При этом измерения основывались на производительности с учетом функционального возраста. Результаты анализа показали, что процесс увеличения продолжительности жизни сопроводился увеличением количества лет, которые были прожиты с показателем хорошей функциональной способности в более позднем возрасте. Такие итоги специалисты объяснили фактом наличия более медленных темпов возрастных изменений, более высокого максимума физиологической работоспособности в течение всей жизни либо комбинацией обоих упомянутых факторов.

Профессор Тайна Райтанен, являющаяся одним из лидеров исследования, назвала его уникальным, так как ранее в мире существовало совсем немного исследований, в ходе которых проводилось сравнение максимальных показателей производительности между людьми одного возраста в разные исторические периоды времени. “Результаты показывают, что наше понимание пожилого возраста старомодно”, – пояснила она. Резюмируя, специалист добавила, что с ходом лет среди стареющего населения произошло одновременно два изменения, заключающиеся в продолжении здоровых лет до более старшего возраста, сопряженном с общим увеличением числа пожилых людей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Тихановская заявила о начале “мирной революции” в Белоруссии

10.09 / Мнение: Два мира…

08.07 / В Крыму ожидается транспортный коллапс из-за потока туристов

29.08 / Мнение: Нацистские планы уничтожения

24.06 / «Секс и сюрпризы»: бывший муж Эвелины Бледанс рассказал, как развивались их отношения с актрисой

27.08 / Брэд Питт прилетел во Францию с «двойником» Анджелины Джоли

21.07 / Вакцина от ВПЧ в десять раз снижает количество инфицированных — Антонина Обласова

17.09 / Названы повышающие риск развития болезни Альцгеймера овощи

08.07 / Безработным в России выплатят 13,5 миллиарда рублей

19.08 / Military Watch: Су-30 сможет стать лучшим убийцей кораблей с помощью новой ракеты Х-32

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска