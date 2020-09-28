Мнение: Почему учёные степени присуждают гомеопатам

28.09.2020, 0:35, Разное

В РУДН выдали учёную степень гомеопату. Оно и неудивительно, там аж с 1996 года вполне официально существует кафедра гомеопатии, которой руководят заслуженные врачи, профессоры и академики РАЕН. Члены знаменитой Комиссии по борьбе с лженаукой недовольны, по их мнению, это балаган:

https://scinquisitor.livejournal.com/181824.html

https://ivm.rudn.ru/kafedra-gomeopatii

https://www.gazeta.ru/science/2020/09/25_a_13267459.shtml

Конечно же, борцы с шарлатанами правы, правы полностью. Тем не менее нужно понимать, что балаганом является вообще вся современная наука: не только в РАЕН, но и в РАН, не только в России, но и за рубежом. У нас работают, руководят научными институтами и получают учёные степени гомеопаты. В условных США — расовые гендерологи, ещё большие мракобесы и шарлатаны:

https://scinquisitor.livejournal.com/146050.html

Настоящая наука, несомненно, существует, наглядным доказательством чему является то высокотехнологичное устройство, с которого вы читаете мою статью. Вместе с тем для научной карьеры вовсе не обязательно быть учёным, не обязательно быть умным человеком и не обязательно владеть хотя бы основами научного мышления. В научных кругах правит кукушкопетушинг, в ходе которого настоящие учёные и шарлатаны играют друг с другом в увлекательную игру.

Для сохранения своего статуса и для получения новых плюшек типа научных степеней учёному нужно, как в Симс, наработать определённую репутацию в глазах важных людей. Репутация зарабатывается тремя путями:

— личные услуги: поддержка на разных комиссиях, устройство нужного человечка, включение в соавторство, лесть;

— исполнение формальных ритуалов: публикация статей, проведение исследований, получение степеней с должностями, преобразование стопок чистой бумаги в стопки грязной бумаги;

— реальные научные достижения.

Когда репутация заработана, её можно обналичить. Например, отправив своего подопечного защищать диссертацию по лечение рака торсионными полями. Членам диссертационного совета будет глубоко наплевать, что диссертацию защищает откровенный мошенник, так как все формальности в виде правильного шрифта и ссылкам на «исследования» будут соблюдены, и так как представлять шарлатана будет уважаемый человек, имеющих хорошую репутацию в глазах других уважаемых людей.

В случае с гомеопатией всё очевидно, однако и остальные диссертации в массе своей являются просто имитацией научной деятельности. На нижних уровнях всё понятно: кандидатские диссертации пишутся для статуса, чтобы защитить её и забыть как страшный сон. Однако в высших научных эшелонах дела обстоят ещё хуже. Если мы посмотрим на академиков с член-коррами из уважаемой РАН или менее уважаемой РАЕН, мы обнаружим, что огромная их доля к науке отношения не имеет вообще: это придворные, которые поднялись наверх при помощи аппаратных интриг, и которые в реальных исследованиях приносят меньше пользы, чем хорошая лабораторная собака.

Если оставить в стороне основное направление деятельности научных шишек, — пилёж бюджетов и рассовывание своих человечков по важным должностям, — мы обнаружим, что собственно науке они уделяют мало внимания. Какие-то таланты под руководством крупных функционеров таки работают, но эти таланты прозябают в их свитах на откровенно третьих ролях, и потому не получают достаточных ресурсов. Всё это приводит к известной проблеме: государство и хотело бы вливать в науку побольше денег, но не может, так как знает, что чем выгоднее будет заниматься наукой в стране, тем чаще условные гомеопаты будут оттирать настоящих учёных от кафедр и лабораторий.

История человечества показывает, что особенно быстро наука развивается в тех случаях, когда у неё появляется конкретное практическое применение. Когда военные не скупятся на разработку новых видов вооружений, когда корпорации соревнуются друг с другом, пытаясь сделать самый лучший смартфон, технологии двигаются вперёд в таком темпе, что прогресс можно буквально щупать пальцами.

Когда же сбывается мечта учёных, когда им разрешают тратить бюджеты, выдавая на-гора одни только бумаги вместо реального результата, учёные азартно включаются в борьбу за хлебные места и начинают выдавать учёные степени пусть приятным во всех отношениях людям, но всё же гомеопатам.

Тем, кто захочет со мной поспорить, предлагаю честно ответить на простой вопрос: будут ли после этого инцидента лишены учёных степеней члены диссертационного совета, будет ли полностью заменена администрация в РУДН? Ответ уже известен, благо шарлатанов комиссия по лженауке разоблачает не первый и не десятый раз. Нет, не будут. Обижать уважаемых людей наши академики не готовы категорически: в первую очередь потому, что и сами являются такими же уважаемыми людьми.