“Идиотские директивы Евросоюза”. Саакашвили выступил против копирования Украиной законов других стран

28.09.2020, 0:31, Новости дня

Украине не следует слепо копировать законы других стран. Об этом 27 сентября в эфире телеканала “Украина 24” заявил глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.

“Идиотские директивы Евросоюза. Вот сейчас мои друзья рассказывали: чтобы открыть ресторан в Дюссельдорфе, приходят каждую неделю проверяющие, ходят там, каждый раз придумывают что-то новое, дебильное, чтобы тебя замучить. Но немцы хотя бы взяток не берут. Как только немцы выписывают нам через директивы Евросоюза такую же систему проверки ресторанов в Украине, здесь это выливается в полный беспредел и коррупцию. То есть слепо следовать директивам Евросоюза неправильно”, – сказал он.

По словам политика, копирование законов богатых стран приведет к ухудшению ситуации в Украине.

“В Украине есть 300 человек Европейской миссии правовой помощи, которые пишут украинские законы. Ребята, если мы напишем такие же законы, как в Австрии и Швеции, мы не будем жить, как там. Мы будем жить еще хуже. Давайте хотя бы писать такие законы, как в Австрии, когда она была такой же бедной, как Украина”, – объяснил Саакашвили.

Он считает, что украинские чиновники “научились это неправильно интерпретировать в случаях, когда не хотят ничего делать”.

“А европейцы этому радуются”, – подчеркнул Саакашвили.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.