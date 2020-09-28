В Беларуси прошла “народная инаугурация Тихановской”: около 100 тыс. участников, более 260 задержанных

28.09.2020, 0:31, Новости дня

27 сентября около 100 тыс. человек приняли участие в шествии по улицам Минска в 50-й день протестов против фальсификации итогов президентских выборов. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Милиция начала задерживать сторонников оппозиции еще до начала марша. Всего, по данным агентства “Интерфакс”, в Минске задержали 140 человек.

Правозащитный центр “Весна” насчитал 262 задержанных в столице и других городах страны, в том числе были лишены свободы трое журналистов.

Сегодняшняя акция символизировала “народную инаугурацию” лидера оппозиции Светланы Тихановской, пишет Telegram-канал NEXTA.

“Народная инаугурация” выглядела как настоящий праздник и уж точно превосходила во всем лживую крысиную коронацию, которую узурпатор (Александр Лукашенко. – “ГОРДОН”) решил провести на этой неделе”, – заявили авторы Telegram-канала.

Массовые акции протеста продолжаются в Беларуси с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицировали. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли недовольных. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.

После тайной инаугурации Лукашенко жители Беларуси также вышли на протесты. Против них милиция применила водометы.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.