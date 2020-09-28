Первый человек, вылечившийся от ВИЧ, сообщил, что смертельно болен

28.09.2020, 0:31, Новости дня

Американец Тимоти Браун, считающийся первым человеком, излечившимся от ВИЧ, рассказал агентству Associated Press, что у него произошел рецидив рака крови и он неизлечимо болен.

54-летний мужчина получает лечение и уход в хосписе в штате Калифорния. По его словам, болезнь прогрессировала очень быстро.

По его словам, он рад, что его жизнь послужила науке и что благодаря его истории ученые начали искать лекарство от болезни, которую, казалось, невозможно победить.

В середине 90-х годов Браун, работавший переводчиком в Берлине, узнал, что заразился ВИЧ. В 2006-м ему диагностировали лейкемию.

Он дал согласие на трансплантацию костного мозга от донора с редкой естественной устойчивостью к вирусу. Первая пересадка в 2007 году была успешной частично: признаки ВИЧ исчезли, а лейкемия – нет. В марте 2008 года Брауну сделали вторую трансплантацию от того же донора.

С тех пор он неоднократно сдавал отрицательные тесты на ВИЧ и часто появлялся на международных конференциях, где обсуждались исследования в области борьбы со СПИДом.

В марте 2020 года стало известно о втором пациенте, которому удалось преодолеть ВИЧ. Жителю Великобритании, страдавшему лимфомой Ходжкина, в 2017 году также пересадили костный мозг донора с редкой мутацией – полным иммунитетом к вирусу иммунодефицита. В 2018 году британец прекратил принимать специальные антиретровирусные препараты, но следов вируса в его организме не нашли, у него продолжается ремиссия.