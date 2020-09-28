В ряде регионов Азербайджана ввели военное положение и комендантский час

28.09.2020, 0:25, Разное

В Азербайджане с 28 сентября в ряде городов и регионов вводится военное положение. Об этом сообщает Report со ссылкой на помощника президента страны Хикмета Гаджиева.

Гаджиев уточнил, что в некоторых городах и регионах с завтрашнего дня вводится комендантский час с 21:00 (20:00 мск) до 6.00 (5:00 мск). Среди них — Баку, Гянджа, Евлах, Гейгел

Решение о военном положении и комендантском часе принял ранее парламент страны. «Мы призываем людей, проживающих в соответствующих городах и регионах, соблюдать требования военного положения и комендантского часа», — сказал депутат Хикмет Бабаоглу.

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Введение военное положения в ряде регионов Азербайджана связано с обострением его конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе. Сегодня рано утром столицу непризнанной республики Степанакерт и другие ее населенные пункты обстреляли. Армения и Азербайджан обвинили в этом друг друга.

Минобороны Армении заявило о 16 погибших военных и свыше 100 раненых. До этого Ереван сообщал также о погибших среди гражданского населения: женщине и ребенке. Азербайджанская сторона сообщала о 14 пострадавших среди мирных жителей и о погибших, не называя их точное число.

В Армении и в Нагорном Карабахе уже объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане говорили, что во всеобщей мобилизации нет необходимости.