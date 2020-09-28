Путешественники во времени? Как англичанин разговаривал с полицейским из 1950-х годов

28.09.2020, 6:31, Разное

Эта история была опубликована на сайте Reddit, ее автор пользователь с ником rchr5880″, который считает, что с ним произошло что-то вроде глюка в Матрице или же он повстречал путешественника во времени.

"Этот странный "сбой" произошел со мной около 15-17 лет назад, когда я впервые встретил свою девушку (сейчас она уже моя жена) Я был молодым водителем, это был 2004 или 2005 год и это имеет значение.

Для справки: я не был под воздействием алкоголя, наркотиков или каких-то иных законных или незаконных средств, не был голоден, не находился под влиянием плохой погоды и тд.

Я никогда не был пунктуальным и часто опаздывал на встречи. В тот конкретный вечер мне надо было пойти в кино с девушкой, мы договорились встретиться у кинотеатра, но я вернулся с работы слишком поздно и поэтому у меня оставалось совсем немного времени, чтобы переодеться, а потом доехать до кинотеатра.

Я выскочил из дома, запрыгнул в сворю машину – это был Фиат Пунто 1992 года выпуска, в те годы в Великобритании начинающие водители часто использовали эту модель, потому что к ней шла дешевая страховка.

Я начал выворачивать назад, чтобы выехать на дорогу, и когда сделал это, то поехал по дороге куда быстрее. чем положено.

К моему удивлению, эта дорога тем вечером была совершенно пустая, что и позволило мне ехать быстрее разрешенной скорости. На пару секунд я отвлекся от лобового стекла. чтобы включить музыку, а когда снова поднял голову, то увидел фигуру посредине дороги, она словно возникла из ниоткуда.

Этот человек поднял руку вверх, словно тормозя меня, и когда я подъехал ближе, я понял, что это полицейский и подумал "О, черт!".

Я затормозил и остановился на обочине, потом открыл окно и полицейский подошел ко мне и суровым голосом попросил меня выйти из машины и подойти к задней части моей машины. Я вышел, сделал как он сказал и он начал спрашивать куда я ехал, откуда я ехал, как долго я уже вожу машину и так далее, вполне обычные вопросы.

Потом он спросил, почему я превысил скорость, я извинился и объяснил, что спешил к своей девушке. Это конечно было так себе оправдание, поэтому я ждал, что сейчас он мне выпишет штраф.

Полицейский вытащил из кармана маленький блокнот и совсем крошечный карандашик, пролистал несколько страниц с заметками (я не успел увидеть что там написано), пока не нашел пустую страницу.

Потом он спросил у меня номерной знак моей машины и я сказал ему его, а когда он поднял голову и сам посмотрел на номерной знак, то спросил меня, почему он желтого цвета. Я сказал, что он уже был таким, когда я покупал автомобиль.

Затем он спросил у меня, какой марки моя машина, я сказал Фиат Пунто и полицейский заявил, что никогда раньше не слышал о такой модели, после чего написал ее название в свой блокнот.

Потом он убрал блокнот и карандаш в карман и лишь теперь я заметил что-то странное с его формой. Это была не та форма, которую носили наши констебли в начале 2000-х в Великобритании (как на левом рисунке ниже), а что-то куда более старомодное, словно из 1950-х или 1960-х годов. На нем был такой же шлем, эмблема и сапоги (как на правом рисунке ниже).

Затем этот полицейский сказал мне, что доставит свои записи в участок сегодня вечером и что он и другие офицеры будут следить за мной и моим превышением скорости. Также он сказал, что мне следует изменить номерной знак обратно на черный цвет. Иначе в следующий раз я получу за это штраф.

Потом он еще раз предупредил меня и разрешил продолжить ехать дальше.

Я запрыгнул в машину. пристегнулся и посмотрел в зеркало заднего вида, когда отъезжал. Я на пару секунд глянул вперед, а потом снова в зеркало и …офицера уже нигде не было видно. Мне было хорошо видно всю дорогу позади меня и с обеих сторон, это была прямая дорога, но полицейский словно растворился в воздухе.

После того, как я приехал домой после кино, я начал думать про это, про то, что было странным. Сначала я решил, что это был констебль в карнавальном костюме, однако его форма была очень высокого качества, чистая и отглаженная. Слишком для обычного маскарадного костюма.

Потом я стал думать над его странными словами:

1) Почему он велел заменить мой задний номерной знак с желтого на черный? В Великобритании с 1973 года все задние номерные знаки должны были быть светоотражающими желтыми. А вот до 1973 года они были черными.

2) Почему он никогда не слышал о Фиате Пунто? В Великобритании в те годы это была крайне распространенная машина. Это знал бы любой полицейский.

Я сделал предположение, что он случайно попал в наше время из своего времени или же это мог быть призрак полицейского, который не осознает, что умер и продолжает свою работу".