 

США обеспокоены эскалацией насилия между Арменией и Азербайджаном

27.09.2020, 23:55, Новости дня

Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о крупномасштабных боевых действиях вдоль линии размежевания в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, приведших к существенным потерям, в том числе среди мирных жителей, говорится в распространенном в воскресенье заявлении Госдепартамента.

«Мы выражаем соболезнования семьям убитых и раненых», – подчеркивается в документе.

В заявлении внешнеполитического ведомства США отмечается, что Вашингтон самым решительным образом осуждает имеющую место эскалацию насилия. Сообщается, что замгоссекретаря Стивен Биган позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову и министру иностранных дел Армении Зорабу Мнацаканяну и призвал обе стороны к незамедлительному прекращению боевых действий и использованию существующих каналов связи между ними для предотвращения дальнейшей эскалации.

США выразили убеждение в том, что участие внешних сил в эскалации насилия, не поможет решению проблемы. Госдепартамент подчеркивает, что оно может привести лишь к нарастанию напряженности в регионе.

Внешнеполитическое ведомство США призвало Минскую группу ОБСЕ как можно скорее вернуться к переговорам по урегулированию конфликта. В качестве сопредседателя Минской группы США по-прежнему привержены помощи сторонам в деле достижения мирного и прочного разрешения конфликта, подчеркивается в заявлении Госдепартамента.

Посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор также обратился к Армении и Азербайджану, призвав их вернуться на позиции, которые они занимали до 27 сентября.



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