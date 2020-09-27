Мнение: Начнутся ли в Москве столкновения армян и азербайджанцев?

27.09.2020, 23:35, Разное

В 1989 году, еще будучи молодым офицером Вооруженных Сил СССР, несколько месяцев провел в спецкомандировке в Нагорном Карабахе. Перед нами стояла задача не позволять армянам и азербайджанцам убивать друг друга…. Дислоцировались мы в Лачине, но практически каждую неделю доводилось бывать в Шуше и Степанакерте, где работал Комитет особого управления Нагорно-Карабахской автономной областью, который возглавлял Аркадий Вольский…

Прошло много лет. Но с тех самых времен Нагорный Карабах для меня – это территория Азербайджана, оккупированная Арменией. И каждый раз, когда в тех краях происходит обострение, когда армяне и азербайджанцы снова и снова начинают убивать друг друга, появляется тревога. Не начнутся ли в России в целом, а особенно в Москве, столкновения армянских и азербайджанских диаспор?

Эти столкновения, увы, происходят…. И я не знаю, как не допустить побоищ армян и азербаджанцев. Разве что пригрозить лидерам диаспор, что любые провокации будут жестко пресекаться. А участники столкновений будут загружены в самолеты и отправлены в Баку и Ереван. После того, как присядут на дорожку в российские колонии…

Вот и сегодня, когда в Нагорном Карабахе обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном, когда стороны обвинили друг друга в обстреле позиций, мне тревожно за Россию…

Фотография окресностей еще мирного Лачина отсюда