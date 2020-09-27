 

Мнение: Начнутся ли в Москве столкновения армян и азербайджанцев?

27.09.2020, 23:35, Разное

В 1989 году,   еще будучи молодым офицером Вооруженных Сил СССР,  несколько месяцев провел в спецкомандировке в  Нагорном Карабахе.  Перед  нами стояла задача не позволять армянам и азербайджанцам убивать друг друга….  Дислоцировались мы в Лачине, но практически каждую неделю доводилось бывать в Шуше и Степанакерте, где работал Комитет особого управления Нагорно-Карабахской автономной областью, который возглавлял Аркадий Вольский…

Прошло много лет. Но с тех самых времен Нагорный Карабах для меня – это территория Азербайджана, оккупированная Арменией. И каждый раз, когда в тех краях происходит обострение, когда армяне и азербайджанцы снова и снова начинают убивать друг друга,  появляется тревога.  Не начнутся ли в России в целом, а особенно в Москве,  столкновения армянских и азербайджанских диаспор?

Эти столкновения, увы, происходят….  И  я не знаю, как не допустить побоищ  армян и азербаджанцев. Разве что пригрозить лидерам диаспор, что любые провокации будут жестко пресекаться.  А участники столкновений будут загружены в самолеты и отправлены в Баку и Ереван.  После того, как присядут на дорожку в российские колонии…

Вот и сегодня, когда в Нагорном Карабахе обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном, когда стороны обвинили друг друга в обстреле позиций, мне тревожно за Россию…

Фотография окресностей еще мирного Лачина отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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