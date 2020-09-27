Мнение: Протесты в Белоруссии. 27.09.2020

27.09.2020, 23:15, Разное

Сегодня в Белоруссии снова идут протесты против Лукашенко. Как в Минске, так и в ряде других городов. На сей раз основным поводом была инаугурация Лукашенко.

В Минске у оппозиции сегодня серьезная просадка по численности, у Стелы к 4 часа собралось от 15 до 25-30 тыс.

ОМОН и милиция всячески препятствовали сбору протестующих в одном месте и проводили задержания еще до начала акции. Также уже традиционно глушили интернет.

В целом, Лукашенко поддерживает выгодный для себя тренд на постепенное снижение протестной активности, которая судя по акциям выходного дня находятся на спаде.

Чего-то радикального, что могло бы переломить существующие тенденции и осложнить ситуацию для Лукашенко оппозиция предложить не в состоянии.

В режиме – протесты на выходных + аресты, в концу года Лукашенко полностью стабилизирует ситуацию.



Сама себя не назначишь, никто не назначит.

Минск

Гродно

Брест

Могилев

Гомель



Потому что последовательная.

Происходящее в Белоруссии — это кризис власти, причём власти авторитарной, которая никак не может принять логику демократии и держится на месте силой. Ясно, что Лукашенко должен уйти.

Россия поддерживает с Белоруссией очень близкие отношения, и, кстати говоря, большинство протестующих эту связь под сомнение не ставят. Я беседовал с Владимиром Путиным 14 сентября, в тот самый день, когда он принимал Лукашенко в Сочи. Я сказал ему, что Россия должна будет сыграть определённую роль, и эта роль может оказаться положительной, если он заставит Лукашенко признать истину, выраженную избирателями, и освободить политзаключённых. Это было две недели назад, но мы этой цели так и не достигли» (с) Макрон

Не исключена ситуация, когда Макрон покинет свой пост, а Лукашенко еще будет руководить Белоруссией.

Про "логику демократии" улыбнуло.