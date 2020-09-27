 

Россия отреагировала на появление танков НАТО у границ Белоруссии

27.09.2020, 23:08, Новости дня

Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев выразил уверенность, что присутствие войск НАТО у границ РФ и Белоруссии невозможно трактовать иначе как потенциальную угрозу Союзному государству и «бряцание оружием».

«Совсем недавно я встречался по инициативе моих коллег с рядом послов стран Евросоюза. Я задал очень простой вопрос: «<…> Как относиться к тому, что танки НАТО, американские в том числе, находятся на территории балтийских стран у ближайших границ РФ и Беларуси?» К сожалению, я не очень отчетливо получил этот ответ, потому что на самом деле иначе как бряцание оружием и потенциальная угроза Союзному государству и двум братским республикам трактовать это невозможно», – приводит слова Мезенцева ТАСС.

«А если это так, ответ на это – в том числе сплоченность армейских рядов и на учениях «Славянское братство», – указал посол в интервью телеканалу СТВ.

Как подчеркнул дипломат, военные учения «Славянское братство – 2020», проходившие с 14 по 25 сентября в Белоруссии, показали, что убежденность, воля и мужество в защите границ Союзного государства РФ и Белоруссии ни у кого не должны вызывать сомнения.

Напомним, в конце августа Генштаб Вооруженных сил Белоруссии зафиксировал усиление военного потенциала и разведдеятельности соседних с республикой стран НАТО.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Западу не «барабанить гусеницами» у границ республики.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе учений «Славянское братство – 2020» Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО.



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