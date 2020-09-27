DT – «времени мало» — Лондон призвал Брюссель отказаться от нереалистичных амбиций ради сделки по брекситу

27.09.2020, 22:40, Новости дня

В Великобритании довольно позитивно оценивают свои шансы заключить соглашение с ЕС до окончания переходного периода, пишет The Daily Telegraph. При этом вопросы доступа европейских рыболовов в британские воды и поддержание равных условий для бизнеса остаются основным камнем преткновения.



Reuters

Главный переговорщик Великобритании по брекситу Дэвид Фрост призвал ЕС «реальнее» смотреть на возможные уступки Лондона ради заключения торговой сделки, пишет The Daily Telegraph.

В преддверии девятого раунда переговоров, который может стать заключительным перед совершенно секретным обсуждением финальных деталей соглашения, Фрост подчеркнул, что между Лондоном и Брюсселем наметился прогресс.

Британский переговорщик назвал последние несколько недель неофициальных переговоров с коллегой из ЕС Мишелем Барнье «относительно позитивными», предположив, что Брюссель всё же отказался от некоторых «нереалистичных амбиций».

«Заключение соглашения всё ещё очень возможно, но в то же время не гарантированно. Последние две недели неофициальных переговоров были относительно позитивными, но многое ещё предстоит сделать, а времени остаётся мало», — заявил Фрост.

Глава британской делегации всё же упрекнул ЕС в том, что, хотя страна с самого начала настаивала на том, что стремится к «стандартному соглашению о свободной торговле», подобному договору с Канадой, союз продолжает настаивать на положениях, которые не соответствуют статусу Великобритании как независимого государства.

Тем не менее Фрост надеется на то, что Евросоюз «продолжит сокращать свои нереалистичные амбиции» и начнут «работать над более реалистичными позициями» в ходе завершающего этапа переговоров на следующей неделе, что позволит сторонам прийти к соглашению.

Вместе с тем источники The Daily Telegraph в британском правительстве утверждают, что по требованию Барнье стороны приостановили обсуждение менее спорных вопросов, сосредоточившись на областях, вызывающих наибольшие разногласия. Как напоминает издание, основные разногласия сторон вызывают вопросы доступа европейских рыболовов в британские воды и поддержание равных условий для британского и европейского бизнеса.