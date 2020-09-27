Money.pl – Польша постепенно обретает газовую независимость от России

27.09.2020, 22:40, Новости дня

В Гданьском заливе будет построен плавучий терминал СПГ, благодаря которому Польша сможет получить больше газа от других стран, нежели от России, пишет Моney. В 2019 году объём газа, импортируемого из России, уже упал примерно с 67% в 2018 году до 60%, в отличие от СПГ, объём импорта которого только растёт. Более того, по истечении срока действия Ямальского контракта с Россией Польша не намерена его продлевать в прежнем виде.



Reuters

Плохая новость для Путина — Польше понадобится меньше газа из России, пишет на портале Мoney польский журналист Томаш Сонсяда. В статье он рассказывает, что в Гданьском заливе будет построен плавучий терминал СПГ, благодаря которому Польша сможет получить больше газа от других стран, нежели от России. В среду был подписан соответствующий документ представителями компании GAZ-SYSTEM, Управлением порта города Гданьск и Морской администрацией в Гдыне.

Документ определяет роль каждой из сторон в процессе строительства терминала СПГ, сообщила компания GAZ-SYSTEM, отвечающая за транспортировку природного газа и управляющая главными газопроводами в Польше. Плавучий терминал СПГ — это по сути судно, выполняющее функции хранения и регазификации сжиженного природного газа. По первоначальным оценкам GAZ-SYSTEM, терминал будет обладать мощностью в 4,5 миллиардов кубометров в год.

Журналист задаётся вопросом, много ли это, и для сравнения рассказывает, что в прошлом году Польша использовала всего около 18,6 миллиардов кубометров природного газа — 3,8 миллиардов из собственных источников газа, а 14,8 миллиардов импортировала. Через терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце прошло 3,43 миллиардов кубометров сжиженного природного газа, что составило на четверть больше, чем годом ранее. В свою очередь, импорт из РФ в 2019 году составил 8,95 миллиардов кубометров в сравнении с 9,04 миллиардов кубометров годом ранее.

«В 2019 году объём газа, импортируемого из России, упал примерно с 67 процентов в 2018 году до 60 процентов, в отличие от СПГ, объём импорта которого увеличился примерно до 23 процентов. Годом ранее его размер составлял 20 процентов», — в начале этого года не без гордости поделилась данными компания PGNiG.



«При поставках природного газа из РФ мы обязаны соблюдать оговорку take or pay, которая содержится в Ямальском контракте. В соответствии с ней мы обязаны покупать у «Газпрома» не менее 8,7 миллиарда кубометров в год. Это будет продолжаться до конца 2022 года, когда истечёт срок действия Ямальского контракта», — заявил президент PGNiG Ежи Квечинский. В будущем Польша не планирует продлевать подобное соглашение с Россией.