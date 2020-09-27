Le Figaro – дешевле и не так одиноко — молодых французов потянуло на «коммуналки»

27.09.2020, 22:40, Новости дня

Французская молодёжь всё чаще отдаёт предпочтение не дорогим отдельным квартирам, а коливингу — новому виду совместного проживания, в котором предусмотрены отдельные комнаты и общее пространство, пишет Le Figaro. Такой новый тип жилья хорошо подходит для дистанционной работы в специальных местах для коворкинга, где соседи могут делиться идеями и не чувствовать себя одиноко.



Reuters

Во Франции всё больше активной молодёжи вместо слишком дорогих студий отдают предпочтение новому виду совместного проживания — коливингу, пишет Le Figaro. Внезапно завоевавший особенную популярность во время строгого карантина, он подразумевает совмещение личного пространства (комнат или студий), общего жилого пространства (гостиная, иногда кухня, тренажёрный зал, терраса, сад, иногда бассейн) и множества дополнительных услуг, включённых в стоимость (интернет, уборка, велосипед). В этом успехе нет ничего удивительного: согласно исследованию центра BVA, 80% французов (и даже 90% среди тех, кто младше 35 лет) страдают от одиночества.

Как рассказывает издание, такая модель проживания впервые появилась в Азии и англоязычных странах (главным образом в Сан-Франциско), а во Франции постепенно начала развиваться в последние несколько лет. Она не только привносит уют, но и является хорошим решением из-за дороговизны жилья в крупных городах, где к 2050 году будет проживать 66% населения планеты (то есть на 3 миллиардов больше, чем сейчас). Кроме того, совместный быт позволяет сократить потребление электроэнергии (41% приходится на жильё) и не тратить время на путь до работы.

Инвесторы и крупные агентства недвижимости (Bouygues, Vinci, Altarea) не ошибаются и видят хорошие перспективы этого рынка. Может показаться, что он рассчитан прежде всего на состоятельных клиентов: так, старт-ап Colonies предлагает квартиры в коливинге недалеко от бизнес-школы INSEAD и за три года существования открыл сотни филиалов по всей Европе, а в марте этого года заработал не меньше €180 млн. Однако главным образом совместное проживание привлекает работающую молодёжь, о чём свидетельствует пример коливинга Flatmates, расположенного в 10 минутах от инкубатора Station F. С развитием дистанционной работы такое предложение особенно подошло миллениалам, потому что предлагает пространство для коворкинга (совместной работы).

Однако у Фабриса Симонди, сооснователя ассоциации Co-Liv, объединившей 350 членов этого сектора на пяти континентах, своё мнение на этот счёт. По его мнению, неудачные «Радужный город» Ле Корбюзье в Марселе и дома компании WeWork в Нью-Йорке показывают, что коворкинг не является ключом к успеху. При коливинге уже меблированную комнату чаще всего снимают минимум на месяц студенты или экспаты, а также разведённые люди или недавние пенсионеры. Некоторые резиденции являются тематическими и посвящены спорту или кухне. Симонди считает, что такие квартиры «должны быть не сейфами, а инклюзивными местами для обмена мнениями, открытыми для квартала и максимальному числу человек». Именно этими идеями руководствовалась его компания Vitanovae, создавая Le Patio des Faures в Бордо. В здании с модерновым шармом и мини-футболом жильцы пользуются одной домашней утварью. Компания также открыла новую резиденцию на севере Парижа и квартиры с террасными садами. Глава Vitanovae называет коливинг «кибуцами (коммуны в Израиле. — ИноТВ) наоборот: нет никаких обязательств — только коллектив по запросу». Даже в стране, где победил индивидуализм, сложно поверить, что этот концепт не встретил большего признания, отмечает Le Figaro.