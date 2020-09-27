Русскоязычные СМИ Кипра

27.09.2020, 22:36, Разное

Эрдоган пошел войной на обматеривших его греков

23 сентября 2020 |Источник: ВЗГЛЯД |Автор: Геворг Мирзаян

Президент Турции инициировал уголовное дело против греческой газеты из-за хамского заголовка в свой адрес. Это неординарное событие, ведь Греция не часть Турции, а президентам подобное «не по чину». Трудно представить не только то, что Владимир Путин лично судится с украинскими СМИ, но и то, что Владимир Зеленский лично судится с российскими. Но в случае Эрдогана это весьма хитрый ход.

Турецко-греческий конфликт вокруг островов и акваторий перерастает из геополитического в личный. По указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана турецкая прокуратура возбудила дело против правой греческой газеты «Демократия». Не за шпионаж, воровство или клевету, а по 299-й статье УК Турции «Оскорбление президента». Эрдогану не понравился заголовок одной из статей, где его в матерных выражениях просят «отвалить» от Греции и ее территорий.

Теперь прокуроры по просьбе Хусейна Айдына – адвоката Эрдогана начинают преследование автора, двух редакторов, главреда, а также владельца издания. За оскорбление президента-защитника греческим журналистам грозит от одного до четырех лет тюрьмы.

Высокая политическая культура

Вопрос в том, как их теперь посадить на скамью подсудимых. Понятно, что своих журналистов Афины Анкаре не выдадут: Греция не живет по законам Турции уже почти двести лет и не собирается предпринимать юридические шаги по легализации турецких ценностей в своем законодательстве.

Не сработает тут и мораль. Руководитель отдела коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун может сколько угодно требовать от эллинов привлечь хаятелей к ответственности «за это бесстыдное и жалкое деяние», журналистов не арестуют. Греческий МИД, конечно, осудил заголовок, но только за употребление в нем оскорбительного тона, который «не соответствует политической культуре» Греции.

Раз так, зачем нужен Эрдогану этот спектакль? Судиться с прессой суверенного государства, будучи главой другого суверенного государства, в общем-то, не принято – это неоимперские амбиции и понижение собственного статуса одновременно, ведь президентам подобное «не по чину».

Судя по всему, возбуждением дела Эрдоган пытался убить нескольких зайцев одновременно. Сплотить население вокруг президента-султана, запугать политических противников внутри страны, навязать Западу собственное видение дворцового этикета, а также подлатать свой международный имидж.

Одной из главных проблем президента Турции является растаскивание его электоральной базы. Бывшие соратники (Абдулла Гюль, Ахмет Давутоглу и другие) образовывают собственные партии, а для накачивания себя популярностью пользуются усталостью турок от долгого, все более эгоистичного и авантюристического правления президента-султана.

В ответ последний с помощью греческих журналистов пытается выставить себя страдальцем за турецкие интересы. В изложении сторонников президента речь идет не о прегрешении газеты против Эрдогана лично: Анкара называет виновной в оскорблении всю Грецию. Просто потому, что, по словам Хусейна Айдына, «греческая общественность никак не отреагировала на статью».

Адвокат не поясняет, с чего это греки должны критиковать «Демократию» за заголовок, который полностью соответствует их собственным пожеланиям в адрес Эрдогана. Но уверен, что «целью этого подлого акта является не только личность нашего президента. Это также важнейшие интересы нашей нации, которые наш президент твердо защищает в Восточном Средиземноморье».

И вот уже турки, сплотившиеся вокруг президента, начали названивать в редакцию «Демократии», высказывать угрозы, а также включать в трубку турецкий гимн.

Имидж – все

Для сохранения власти Эрдогану нужна не только популярность, но и страх. Страх внутри сердец и мозгов его соперников, которых нужно максимально ограничить в действиях.

Именно поэтому в Турции по 299-й статье сидят тысячи человек. За слова, фотожабы и сатирические баннеры в адрес Эрдогана. Преследуя даже греков, оскорбивших президента на греческой территории, турецкий президент показывает, что не собирается как-то облегчать прессинг внутри собственной страны.

Но сигнал посылается и самим грекам. Эрдоган показывает, что отступление от давления на Афины по одному вопросу (турки отозвали исследовательское судно «Арудж Реис», которое занималось исследованием дна в греческих территориальных водах и спровоцировало резкий рост военной напряженности между странами) не означает свертывания конфронтации.

Турция просто переходит на другое направление – гуманитарное, причем перехватывая повестку. Зацепившись за хамство греческих журналистов, Фахреттин Алтун потребовал от греческого правительства «предпринять необходимые шаги, чтобы предотвратить постоянные и опасные попытки запугивания турецких журналистов в Греции, в том числе сотрудников TRT и агентства Anadolu».

Если действия греков на этом направлении турок не удовлетворят, они (действуя в роли защищающегося) могут перевести эскалацию на новый уровень. И тем самым передадут большой привет всем тем европейским, американским и российским политологам, которые верят в то, что Эрдогана можно успокоить и умиротворить. Анкара не откажется от конфликтного поведения.

«Для Турции важен не столько итог конфронтации, сколько сами конфронтации как таковые. Анкара позиционирует себя мировой державой, и ей в рамках этого позиционирования нужно постоянно демонстрировать силу хотя бы на приграничных территориях. Поэтому Анкара артикулирует свою позицию на Кавказе, в Сирии, демонстрирует независимость от РФ через найденный газ», – объяснил газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипломатической академии МИД РФ Владимир Аватков.

При этом Анкара пытается оттенить свою милитаристскую политику ценностными моментами. Как бы странно это ни звучало, авторитарный исламист Реджеп Эрдоган пытается позиционировать себя как настоящего демократа.

«Вся консерватизация и исламизация Турции проводится под соусом демократизации – в турецком понимании этого слова. Турция вообще считает себя одним из самых демократических, правовых государств в мире. И, поскольку в стране развиты аналогичные американским правовые традиции (в смысле – все подают друг на друга в суд по любому поводу), Эрдоган подал в суд и на греков. Позиционируя тем самым себя как человека, который решает проблемы правовым путем», – поясняет Владимир Аватков.

Именно поэтому турецкие политики, адвокаты и журналисты, комментирующие иск, постоянно ссылаются на Европейскую конвенцию о правах человека, в которой утверждается, что право на свободу самовыражения не является абсолютным.

«Опираясь на принципы свободы, пресса может критиковать. Однако оскорбления не являются частью этой свободы», – говорит министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Думается, с ним бы поспорили сотни турецких журналистов, которые сейчас распиханы по тюрьмам за защиту этой свободы.

Фото: Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

Наточим турецкий ятаган?: Кому РФ поможет в Средиземном море

6 сентября 2020 |Источник: Свободная Пресса |Автор: Виктор Сокирко

Анкара становится для Москвы новым союзником из враждебного блока НАТО

Анонсированные военно-морские учения Турции и самопровозглашённой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), которые должны состояться с 6 по 10 сентября в восточной части Средиземного моря, пересекутся с маневрами в этом же районе Военно-морского флота России. Российские корабли планируют провести здесь стрельбы в два этапа, с 8 по 22 сентября и с 17 по 25 сентября. И те, и другие учения проводятся на фоне обострившегося конфликта на нефтяном шельфе у берегов Кипра, на который претендуют Афины, Никосия и Стамбул. Казалось бы, причём здесь Москва?

РФ с началом военной операции в Сирии заметно усилила свою военно-морскую группировку в Средиземном море, что было обусловлено не только поддержкой сухопутных войск на территории САР, но и восстановлением контроля над этим регионом и противодействием силам ВМС НАТО (в первую очередь США). Естественно, что и манёвры ВМФ РФ проводили здесь регулярно. Самыми крупномасштабными стали совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил РФ в начале сентября 2018 года. В них было задействовано 26 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения из состава кораблей Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также 34 боевых самолёта. Подобного по масштабу со времён Советского Союза в этом регионе не проводилось. Ранее, в ноябре 2016-го, в операции по нанесению массированного удара по позициям боевиков в сирийских провинциях Идлиб и Хомс принимал участие авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

Нынешние учения ВМФ РФ в Средиземном море были спланированы заранее, они будут проводиться в соответствии с планами боевой подготовки флота. Однако их поспешили связать именно с «Кипрским кризисом» между Грецией и Турцией, в котором, якобы, Москва выступает на стороне Анкары. Вот и американское издание Bloomberg приходит к такому выводу. «Россия проводит свои учения после того, как Турция осудила решение Соединенных Штатов отменить эмбарго на поставку оружия, введенное против Кипра несколько десятилетий назад, и заявила, что этот шаг будет способствовать росту напряженности в связи с её территориальными спорами с Грецией и Кипром. Анкара призвала Вашингтон изменить курс, подчеркнув, что в противном случае ей придётся пойти на „ответные шаги“, чтобы защитить турецкое население Кипра», — приходит к выводу издание в своем военном обозрении.

Если говорить опосредованно, не напрямую, то РФ действительно проведет нынешние учения в Средиземном море, в первую очередь, демонстрируя силу 6-му флоту США, который пытается доминировать в этом регионе. При этом ситуация может выглядеть именно как поддержка Турции по тому лишь принципу: «Что плохо Вашингтону, то хорошо для Москвы». Особенно это актуально на фоне того, что Россию беспокоит поддержка США «партнерства в сфере безопасности и энергетики» в Восточном Средиземноморье, а также снятие оружейного эмбарго с греков-киприотов. На фоне того, что Никосия сейчас отдалилась от Москвы в вопросах экономического и политического сотрудничества, сделав в большей степени ставку на поддержку Соединенных Штатов, РФ в противовес этому тандему вполне может выступить на стороне Турции. Но, повторимся, опосредованно, вбивая клин в блок НАТО (конфликтующие Турция и Греция являются странами-членами альянса).

Возможен ли сейчас военный союз Москвы и Анкары? Этим вопросом задается и турецкое издание Habertürk. «В последние годы Россия, нарастившая военное присутствие в Сирии, значительно усилила и свой флот в Средиземном море в противовес США. Если когда-то в Турции о выходе РФ в тёплые моря, её присутствие в Средиземном море говорили как об опасной ситуации, то в эти дни задаются вопросом: «Может ли это быть уравновешивающим фактором?», — пишет автор военного обозрения «Где будет РФ в спорах вокруг Средиземноморья?».

Турция сейчас как никогда заинтересована в поддержке со стороны России. Во-первых, у Анкары в споре с Никосией и Афинами по нефтяному месторождению вблизи берегов Кипра фактически нет никакой мировой поддержки. А главы МИД Греции и Египта подписали 6 августа соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье, которое закрепляет право Афин на морской шельф и исключительную экономическую зону. Анкара данный документ не признала. Во-вторых, усилились разногласия между США и Турцией, которые уже не знают, как им теперь интерпретировать союзничество в альянсе. И Анкаре не остается ничего другого как стучаться в ворота Кремля, с просьбой о поддержке. Вероятно, что и во время последнего визита в Москву (31 августа-1 сентября) турецкой делегации во главе с замминистра МИД Седата Онала, речь шла не только по урегулированию ситуации в Ливии, но обсуждалась и тема нефтяных месторождений вблизи Кипра.

У РФ помимо военных и геополитических интересов в Средиземном море есть и экономический интерес. Ещё в прошлом году министр энергетики Александр Новак заявлял, что нефтяные компании РФ могут совместно с Турцией начать геологоразведочные работы на шельфе Восточного Средиземноморья. Тем более, что у «Роснефти» есть опыт работы в этом регионе, которая занимается разработкой газового месторождения на шельфе Зохр у берегов Египта. Российская энергетическая компания «Новатэк» создала консорциум с итальянскими «Эни» и французской «Тоталь» для поиска запасов газа в Ливане. Российские компании имеют право вести буровые работы в прибрежных районах Сирии в течении 25 лет.

Впрочем, предложений от Турции по совместной разработке возле берегов Кипра пока не поступало. Более того, турецкая сторона сейчас, узнав о планах ВМФ РФ о проведении учений в Средиземном море, попросила Россию не мешать сейсморазведочным работам, которые проводятся к югу от греческого острова Кастелоризо и у кипрского полуострова Карпас.

Минобороны РФ предстоящие учения (в рамках масштабных учений «Океанский щит-2020») никак пока не прокомментировало, не придавая им особого значения, как это было, например, в 2018 году. И уж точно эти маневры в Средиземном море не могут быть совместными с турецкими ВМС — о таких планах в российском оборонном ведомстве вообще не говорят. При этом опыт проведения совместных российско-турецких военно-морских маневров имеется. В начале марта 2019 года патрульный корабль «Василий Быков» и морской тральщик «Валентин Пикуль» участвовали в учениях с турецкими корветом «Бургазада» и минным тральщиком «Акчай». Экипажи тогда отрабатывали взаимодействие в акватории Чёрного моря, а также провод отряда кораблей в зоне возможной минной опасности. Демонстрация силы по отношению к какой-либо третьей стране не предполагалась.

Здесь можно предположить, что нынешние учения в Средиземном море для российских ВМФ тоже пройдут с нейтральной позицией по отношению к участникам «Кипрского конфликта». Ни на стороне Анкары, ни Афин и Никосии Москвы выступать не станет, уж тем более с применением военной силы. Это очередной «сигнальчик» именно флоту США, который традиционно для РФ находится по другую сторону баррикад.

Фото: scote3.files.wordpress.com

Вмешательство в Средиземноморье: почему РФ решительно настроена удержать Кипр

12 сентября 2020 |Источник: РЕПОРТЁР

Остров Кипр благодаря своему географическому положению играет важную роль в расстановке сил в восточной части Средиземного моря. Многие страны стремятся использовать этот небольшой, но важный клочок земли в своих геополитических целях, в том числе и Россия. Об этом пишет британская газета The Times.

Так, на этой неделе, в ознаменование юбилея обретения Кипром независимости от Великобритании в 1960 году, в Никосию нанес визит глава российского МИДа Сергей Лавров. РФ и Кипр подписали несколько соглашений по налогообложению, наиболее же интересным стало предложение российской стороны выступить в качестве посредника в урегулировании экономических разногласий между Кипром и Турцией.

Москву и Никосию связывают давние культурно-экономические отношения. СССР помог Кипру во время обретения последним суверенитета от британской короны. В 2015 году страны подписали соглашение о размещении на острове российских боевых кораблей и истребителей. На Кипре живет множество россиян, купивших в свое время там недвижимость – некоторые из них являются олигархами, поддерживающими связь с Кремлем – – отмечают аналитики The Times, говоря о причинах стремления РФ удержать Кипр.

Политическая нестабильность вокруг Кипра, в которой союзники по НАТО балансируют на грани конфликта – то, что любит использовать Путин, увеличивая возможности для российской интервенции – считает глава Министерства иностранных дел Северного Кипра Кудрет Озерсай, намекая на далеко идущие геополитические планы Кремля в отношении Кипра.

Поскольку европейцы потерпели неудачу в попытке посредничества между Турцией и Кипром, для РФ в этом плане открываются новые горизонты – особенно в условиях регионального противостояния Москвы и Вашингтона – полагает профессор международных отношений Восточно-Средиземноморского университета на Кипре Эрол Каймак.