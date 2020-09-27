 

“Общаемся”: Дочь Максима Галкина поразила подписчиков достойным знанием французского языка

27.09.2020, 22:30, Разное

Популярный комик Максим Галкин разместил на своей странице в Instagram видеопубликацию, в кадрах которого он общается со своей дочерью Лизой на французском языке. Познания наследницы актера вызвали восторженные отзывы подписчиков.
В ходе полутораминутной беседы Галкин поинтересовался у дочери о её представлениях о пикниках, а также о предпочтениях в живописи. Наследница довольно доходчиво на чистом французском языке объяснила отцу нюансы трапезы на природе, а затем упомянула о своей любимой картине в доме, котором живет, безошибочно идентифицировав и вулкан Везувий, отображенный на ней, и страну, откуда взят данный пейзаж. Стоит отметить, что познания дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой в иностранном языке являются весьма глубокими, так как она ни разу не сбилась и не перешла на родной язык, продемонстрировав при этом довольно приятное произношение. В конце беседы любящий отец поощрил Лизу нежным поцелуем. “Французский. Общаемся”, – лаконично сопроводил публикацию артист.

Пост комика был встречен единодушными восторженными отзывами фолловеров. К слову, поклонники не только высоко оценили талант Лизы Галкиной к изучению иностранного языка, но и отметили большую роль в его реализации со стороны её родителей – своих кумиров. За пару часов видеопубликацию просмотрели почти 400 тысяч посетителей микроблога.



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