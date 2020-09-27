 

“Скоро будет огонь”: Ольга Серябкина вызвала недоумение части подписчиков “классическим” образом

27.09.2020, 22:30, Разное

Популярная певица Ольга Серябкина разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором предстала в классическом белом костюме и с полуобнаженным бюстом. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
Фоном фотоснимка служит ночной лесной пейзаж, а сам кадр, видимо, был снят с использованием фотовспышки. На изображении экс-вокалистка группы SEREBRO позирует в классическом белом с черными пуговицами брючном оверсайз костюме, при этом полы её пиджака распахнуты, открывая взору зрителя внушительную часть левой груди в черном открытом бюстгальтере. Губы красотки накрашены ярко-красной помадой, а распущенные волосы ниспадают до плеч. “Как проходит ваш вечер? У нас в Борисове скоро будет огонь”, – такой интригующей тирадой сопроводила фотографию Серябкина.

Стоит отметить, что опубликованное фото вызвало у фолловеров довольно неоднозначную реакцию. Так, немало подписчиков нашли образ хозяйки аккаунта несколько “странным”, а кое-кто – довольно неряшливым. С другой стороны, большинство поклонников традиционно похвалили свою любимицу, отметив и красоту её внешности, и качество её выбора. Ряд посетителей микроблога даже упомянули, что классический стиль одеяния Ольге Серябкиной особенно ей к лицу. За день публикация набрала более 35 тысяч “лайков”.



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