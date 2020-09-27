ТОП-5 доступных кроссоверов в России на конец сентября

27.09.2020, 22:30, Разное

Если вы решили обзавестись новеньким кроссовером, вполне можно подобрать что-то из этих пяти популярных и надежных вариантов, которые, к слову, на конец сентября являются самыми доступными по стоимости.

Так какие же варианты предлагают российские автосалоны? Представляем ТОП-5 в рейтинге по возрастающей стоимости: LADA 4×4, Lifan X50, LADA Niva, Lifan X60, Renault Duster.

1. Наиболее доступный кроссовер в РФ – LADA 4×4. За комплектацию Classic покупатель выложит 572 900 рублей. А скидки и акции позволят сэкономить еще 57 290 рублей. Этот надежный автомобиль, который превосходно подходит для наших дорог, имеет двигатель с объемом 1,7 литра мощностью 83 л.с. 5МКПП, ABS и EBD, система ЭРА-ГЛОНАСС, ДХО, электростеклоподъемники, гидроусилитель руля, стальные диски на 16 дюймов, «запаска» и т.д.

2. Самый доступный кросс среди иностранных брендов – Lifan X50. Авто 2018 года стоит 689 900 рублей. Скидки и акции снизят стоимость до 573 200 рублей. Версия Comfort имеет литые диски на 15 дюймов, многофункциональный руль, задние «противотуманки», ABS, ESP и TCS, кондиционер. Под капотом двигатель с объемом 1,5 литра мощностью 103 л.с. и 5МКПП.

3. Бывший Chevrolet Niva, который занимает третью строчку рейтинга и сочетает в себе надежность и комфорт, – LADA Niva. За эту модель просят 726 000 рублей, а с учетом скидок и акций – 653 400 рублей. Двигатель с объемом 1,7 литра мощностью 80 л.с. 5МКПП, ABS и EBD, подушка безопасности водителя, иммобилайзер и т.д. В салоне – бортовой компьютер, розетки 12V и USB. Диски – 15-дюймовые стальные, молдинги и «запаска».

4. С неплохой выгодой можно купить кроссовер Lifan X60. Эта модель предлагается за 739 900 рублей (2017 год) и 769 900 рублей (2018 год). Акции и скидки снизят цену до 656 500 рублей. Начальная комплектация предоставляет две подушки безопасности, задние «противотуманки», гидроусилитель руля, стальные колесные диски. А вот мультимедийную систему, кондиционер и дополнительные опции придется покупать дополнительно.

5. Французский кроссовер Renault Duster по-прежнему остается вполне доступным, несмотря на колебания цен, которые в последнее время имеют место быть. За комплектацию Access покупатель отдаст 810 000 рублей. В эту стоимость входит двигатель с объемом 1,6 литра с мощностью 114 л.с., 5МКПП и передний привод, электрогидроусилитель руля, ABS, ESP и не только. Правда, придется обходиться без электрических стеклоподъемников. Зато все свои основные функции эта надежная модель выполняет безоговорочно и беспрекословно.

Источник – https://carsweek.ru/news/News_in_the_world/1219825/