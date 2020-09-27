Мнение: Летающая камера видеонаблюдения, стартап по выселению из жилья и печатный станок важнее долга

27.09.2020, 22:25, Разное

1. Ещё на шаг ближе к киберпанку. Теперь за небольшую сумму можно купить летающую камеру, которая будет самостоятельно инспектировать ваш дом:

Компания Ring, принадлежащая Amazon, представила новую камеру видеонаблюдения, которая предназначена для использования в помещениях и способна взлетать для патрулирования дома. Речь идёт об устройстве Always Home Cam, которое представляет собой автономный дрон, летающий по дому и показывающий вам обстановку в любой из комнат.

Разработчики говорят о том, что основная идея Always Home Cam заключается в том, чтобы обеспечить разные точки обзора по всему дому без необходимости устанавливать несколько камер. После того, как дрон заканчивает патрулирование, он самостоятельно возвращается на зарядную станцию, чтобы восполнить израсходованную энергию.

Отмечается, что дрон способен работать полностью автономно, но при необходимости пользователь может указать, по какому маршруту и куда именно следует лететь. При первом запуске осуществляется построение карты дома и определяется маршрут, по которому дрон будет летать в процессе патрулирования. Находясь вне пределов дома, пользователь всегда может запросить изображение из какой-либо комнаты. Устройство можно настроить таким образом, чтобы оно отправлялось в полёт в случае обнаружения какого-то сбоя в системе сигнализации. Always Home Cam может огибать препятствия, а закрытые пропеллеры не нанесут ущерб имуществу и не причинят вреда домашним животным, которые могут встретиться во время полёта.

Зарядная станция блокирует камеру дрона, поэтому запись видео ведётся только в полёте. Помимо обеспечения безопасности новинка может пригодиться для выполнения других задач. Например, пользователь после ухода из дома может проверить, выключена ли плита, закрыто ли окно и др. Для того, чтобы стать обладателем Ring Always Home Cam, придётся заплатить $250.

https://3dnews.ru/1021474

Конкретно это устройство выглядит сыроватым. Однако уже ясно, что скоро подобные камеры будут летать по всем бизнес-центрам и многоквартирным домам. Пять летающих камер обойдутся банально дешевле, чем 30 стационарных камер плюс километр протянутых к ним проводов.

2. Интересное, прямо-таки народное начинание в США. Прям захотелось перечитать «Собачье сердце»:

https://lenta.ru/news/2020/09/23/another_uber/

Американский стартап Civvl предложил всем желающим зарабатывать на людях, которые больше не в состоянии вносить арендную плату. Компания сравнивает себя с Uber и предлагает 125 долларов в час тем, кто примкнет к бригаде и избавит владельцев помещений от проблем с неплательщиками, пишет Vice.

В Civvl указывают, что на фоне рекордной безработицы услуга по выселению будет очень востребована. «У нас есть контракты с разочарованными владельцами жилья и банками, которые хотят защитить свои права», — говорится в объявлении.

Как отмечает издание, сам формат работы выглядит не слишком этичным. По сути, людям, которым нужна работа и которые сами находятся в группе риска, предлагают вступить в конфликт с теми, у кого похожие проблемы.

При этом в описании вакансии Civvl использует те же аргументы, что в ходу у аналогичных по принципу компаний. То есть обещают сотрудникам, что они станут сами себе начальниками и смогут работать в удобное для себя время.

Поскольку договоры об аренде расторгают все чаще, стартапу потребуется все больше и больше сотрудников, отмечает TechStartups со ссылкой на данные онлайн-платформы Apartment List. По состоянию на первую неделю сентября, 29 процентов американцев не могут полностью закрыть арендную плату или ипотечный платеж.

Несмотря на то, что в США на федеральном уровне объявлен запрет на выселение, владельцы жилья не оставляют попыток избавиться от недобросовестных арендаторов. При этом им угрожает штраф или даже тюремное заключение в случае, если их действия будут признаны незаконными. По всей видимости, Civvl не собирается брать на себя никакую ответственность за бригады, а хочет выступить в качестве посредника между ними и клиентом.

3. Несмотря на быстрый рост американского госдолга, денег США всё равно не хватает, так как за рубежом на американские гособлигации смотрят со всё большим скепсисом. Как указывает Иван Данилов, это заставляет финансовые власти США со смелостью висельника раскручивать маховики печатного станка:

https://ria.ru/20200916/finansy-1577283469.html

По очевидным причинам политического характера никто из действующих политиков — не важно, идет ли речь о команде Байдена, или о Трампе, — не пойдет на ограничение бюджетного дефицита и на борьбу с инфляцией, которая в случае Соединенных Штатов концентрируется не в стоимости условного гамбургера, а в стоимости жилья, образования и медицины, что не отражается в официальной статистике. Начиная примерно с 2014 года иностранцы перестали финансировать американские бюджетные дефициты через покупку гособлигаций, и это четко видно из статистики Минфина США, который фиксирует в основном нетто-продажи иностранцами государственных долговых обязательств Штатов, что приводит к тому, что все растущие бюджетные (военные и социальные) расходы приходится финансировать во все большей мере из печатного станка.

Почти любая другая страна, кроме США, которые являются счастливыми обладателями привилегии печатания главной валюты международной торговли, уже давно бы столкнулась с кризисом, напоминающим валютный кризис в Аргентине, но Вашингтону пока удается выйти сухим из воды. По оценке министра финансов Мнучина, “сейчас не время беспокоиться о бюджетном дефиците или балансе Федрезерва”, и с точки зрения политической логики он однозначно прав, ибо на носу президентские выборы.

Для остального мира инфляция доллара, которую США стараются экспортировать за рубеж (внутри страны высокого годового роста цен не бывало с 1970-х) – немногим лучше вынужденной покупки американского госдолга как резервного инструмента. Разница только в том, что паразитировать на растущем госдолге можно десятилетиями, а вот экспортировать инфляцию достаточно долго у американцев уже получится навряд ли.