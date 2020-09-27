 

Эксперт: Посадка Ан-26 на одном двигателе – штатная ситуация. Но отказ двигателя на малой высоте опасен

27.09.2020, 22:20, Новости дня

Отказ одного из двигателей Ан-26 на большой высоте не представляет угрозы, другое дело, если критическая поломка произошла непосредственно при приземлении воздушного судна. Так авиационный эксперт Валерий Романенко прокомментировал “Радіо Свобода” версию о том, что технические проблемы привели к крушению учебного самолета в Чугуеве Харьковской области.

По его словам, посадка с одним отключенным двигателем – “штатная ситуация, которая отрабатывается с каждым пилотом”.

“Все зависит от обстоятельств, от того, на какой высоте это произошло. Одно дело, если это произошло на большой высоте, когда запас времени есть, когда можно поставить по потоку лопасти несущего винта. Иначе они будут создавать очень большое сопротивление воздуху и самолет будет очень сильно разворачивать в левую сторону, если отказал левый двигатель. А если это произошло на малой высоте, во время приземления, то это уже очень сложная ситуация. Здесь и крен возможен, и можно черкнуть кончиком крыла о землю, и вообще самолет может развернуть перед самой взлетной полосой”, – анализирует случившееся Романенко.

При посадке у самолета нет запаса скорости, пояснил он.

“На большой высоте работающий двигатель переходит на большую мощность и можно продолжать полет, даже не снижая высоты. А вот при приземлении тяга минимальна. Реактивные двигатели постепенно реагируют, это не поршневые двигатели, как в машине, – нажал педаль и он заревел. Турбовинтовой двигатель – тоже реактивный, у него время реакции значительно больше на подачу газа”, – сказал эксперт.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего курсанта Вячеслава Золочевского угрозы нет.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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