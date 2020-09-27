В Швейцарии прошел референдум об отмене свободного перемещения с Евросоюзом, известны результаты

27.09.2020, 22:20, Новости дня

27 сентября швейцарские избиратели на референдуме высказывали мнение о целесообразности денонсации соглашения о свободном перемещении и трудоустройстве граждан, заключенном между Евросоюзом и Швейцарией и вступившем в силу в 2002 году. Об этом сообщает Swiss.info.

Плебисцит инициировала правая Швейцарская народная партия. Ее представители призывали ограничить трудовую иммиграцию, чтобы число жителей страны не превысило 10 млн. Сейчас в Швейцарии постоянно проживает 8,57 млн человек.

По предварительным данным, 62% участников референдума высказались против денонсации режима свободы перемещения с Евросоюзом, который является крупнейшим торговым партнером Швейцарии.

Агентство отмечает, что в период подготовки к референдуму были практически заморожены консультации с Брюсселем о заключении институционального рамочного соглашения между Швейцарией и ЕС. Оно предусматривает по противодействию зарплатному демпингу со стороны дешевой рабочей силы из стран ЕС, о юридическом статусе “гражданин ЕС”, что важно для получения в Швейцарии социальной помощи гражданами стран Евросоюза) и о государственных субсидиях, выделяемых с целью поддержки критически важных для Швейцарии отраслей экономики, включая сельское хозяйство.

Теперь федеральное правительство может вернуться к переговорам с Еврокомиссией, пишет Swiss.info.

Швейцария не является членом Европейского союза, при этом более 80% товарооборота страны приходится на государства ЕС.