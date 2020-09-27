Протесты в Беларуси, день 50

27.09.2020, 22:15, Разное

Карта 50 дня протестов в Беларуси

В Беларуси, по словам МВД, число задержанных к 18:30 составило 200 человек, правозащитный центр«Весна» сообщает о 113 задержанных к 19:30 (список обновляется).

В Минске, по оценкам Интерфакса, на акцию протеста вышло около 100 тысяч человек. Город был практически полностью перекрыт, силовики переодически задерживали протестующих. Колонна демонстрантов прошла около 12 км от центра на восток города. После того, как люди в районе станции метро «Уручье» решили разойтись, силовики начали проводить точечные задержания.

В Гродно силовики применили слезоточивый газ против протестующих и с силой задерживали участников мирной акции. По оценкам очевидцев, в РОВД сейчас находится примерно 30-40 задержанных.

В Гомеле силовики также применили слезоточивый газ против участницы протеста, во время акции были слышны выстрелы. Люди в черном с дубинками и оружием оттесняли протестующих. В УВД заявили, что спецсредства применялись из-за того, что демонстранты «предприняли попытку радикализации протестной акции, попытались прорвать цепь сотрудников милиции».

В Бресте колонна протестующих прошла по Советской улице, они несли бело-красно-белые флаги и флаги Бреста. Силовики жестоко задерживали людей, один из них пытался скрыться и прыгнул в фонтан.

Акции также проходили в Могилеве, Молодечно, Витебске, Новополоцке, Светлогорске, Бобруйске, Барановичах, Волковыске и Орше.

19:23, сегодня

Силовики проводят точечные задержания в Уручье

Так, как минимум двух человек задержали в кафе «Додо Пицца», которое находится рядом с метро. Еще несколько человек задержали около Burger King.

19:18, сегодня

В 19:13 открылись станции «Борисовский тракт» и «Уручье», рядом с которой задерживали решивших разойтись протестующих.

Чуть ранее были открыты станции «Восток» и вестибюль 2 станции «Площадь Ленина», сообщили в минском метрополитене.

19:14, сегодня

Мобильный интернет в Минске снова работает

Оператор А1 сообщил, что в Минске по состоянию на 19:00 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме.

Ранее он сообщил, что «в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов» 27 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета.

19:05, сегодня

В Минске силовики задерживают протестующих, которые начали расходиться по домам

Задержания начались у ТЦ «Спектр» в Уручье, когда люди стали расходиться небольшими группами под крики «Каждый день» и «Молодцы».

TUT.BY отмечает, что силовики ходят по району и ищут демонстрантов.

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