 

Прилепин предложил армянам переехать в Россию «вместе с территорией»

27.09.2020, 22:08, Новости дня

Российский писатель, общественный деятель и политик Захар Прилепин предложил армянам переехать в Россию «вместе с территорией».

«Армяне, братья и сестры, мы вас не бросим. Считаю, что надо переехать в Россию всей страной вместе с территорией. Это всегда помогало. Самый надежный способ», – написал Прилепин в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что ранее «написал простой и сердечный пост», предложив: «Давайте объединяться! Пока война не началась! Тогда ни Баку, ни Стамбул не покусятся на армянский народ, и русским мальчишкам не придется умирать на армянской земле за мир в Армении!».

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



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