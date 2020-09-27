 

Азербайджан призвал ввести санкции против Армении

27.09.2020, 21:48, Новости дня

Баку планирует обратиться в международные организации и потребовать ввести санкции против Еревана после обострения конфликта в Нагорном Карабахе, сообщила азербайджанская генпрокуратура.

Азербайджанская сторона также намерена в Совбезе ООН добиться создания специального международного трибунала, передает «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на надзорное ведомство.

27 сентября произошло обострение конфликта в Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал об успешном продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные публиковали видео с уничтожением армянской техники.

Армения сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение.

Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Армения может признать независимость Нагорного Карабаха.

Баку тоже объявил о введении военного положения в отдельных регионах.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Fox News о нападениях на полицейских в США – «Вот что происходит, когда вы называете насилие протестами»

15.09 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 29 млн

19.08 / Кабмин направил на переобучение потерявших работу из-за коронавируса почти 3 млрд рублей

06.07 / Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу

19.09 / В удалённой работе много плюсов, но она приводит к убыткам для экономики

16.07 / Турция призвала Армению стать «частью решений, а не проблем» на Кавказе

21.09 / Volvo повысил цены на пять моделей в России

22.08 / В мире: Арестован шпион, который любил Россию

01.07 / Политолог объяснил провал бойкота голосования по Конституции

22.07 / Байден опережает Трампа в президентском рейтинге – опрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска