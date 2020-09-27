Азербайджан призвал ввести санкции против Армении

27.09.2020, 21:48, Новости дня

Баку планирует обратиться в международные организации и потребовать ввести санкции против Еревана после обострения конфликта в Нагорном Карабахе, сообщила азербайджанская генпрокуратура.

Азербайджанская сторона также намерена в Совбезе ООН добиться создания специального международного трибунала, передает «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на надзорное ведомство.

27 сентября произошло обострение конфликта в Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал об успешном продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные публиковали видео с уничтожением армянской техники.

Армения сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение.

Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Армения может признать независимость Нагорного Карабаха.

Баку тоже объявил о введении военного положения в отдельных регионах.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.