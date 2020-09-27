Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан прекратить бои
27.09.2020, 21:48, Новости дня
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Ереван и Баку немедленно прекратить бои в Карабахе и снизить напряженность в этом регионе.
«Генеральный секретарь крайне обеспокоен новым возобновлением боевых действий вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Он осуждает применение силы и сожалеет о гибели людей и потерях среди гражданского населения», – говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, передает РИА «Новости».
Генсек ООН также призвал стороны вернуться к переговорам.
Генсек намерен связаться с президентами Армении Арменом Саркисяном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи с последними событиями, добавили в его офисе.
27 сентября произошло обострение конфликта в Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал об успешном продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные публиковали видео с уничтожением армянской техники.
Армения сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение.
Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Армения может признать независимость Нагорного Карабаха.
Баку тоже объявил о введении военного положения в отдельных регионах.
Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.
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