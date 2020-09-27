 

Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан прекратить бои

27.09.2020, 21:48, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Ереван и Баку немедленно прекратить бои в Карабахе и снизить напряженность в этом регионе.

«Генеральный секретарь крайне обеспокоен новым возобновлением боевых действий вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Он осуждает применение силы и сожалеет о гибели людей и потерях среди гражданского населения», – говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, передает РИА «Новости».

Генсек ООН также призвал стороны вернуться к переговорам.

Генсек намерен связаться с президентами Армении Арменом Саркисяном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи с последними событиями, добавили в его офисе.

27 сентября произошло обострение конфликта в Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал об успешном продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные публиковали видео с уничтожением армянской техники.

Армения сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение.

Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Армения может признать независимость Нагорного Карабаха.

Баку тоже объявил о введении военного положения в отдельных регионах.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / «Не взрыв, а пшик» — пытаясь ввести санкции против Ирана, США рискуют дипломатической изоляцией

09.07 / Кремль подтвердил актуальность темы союзного договора РФ и Белоруссии

09.09 / Вице-канцлер ФРГ заявил об «однозначном» отравлении Навального «Новичком»

13.08 / Литва назвала Тихановскую «символом выборов» в Белоруссии

30.08 / Белоруссию призвали возобновить аккредитацию иностранных журналистов

18.08 / Умер бывший заместитель Пшонки Андреев. Журналист сообщил, что от COVID-19 в Турции

27.08 / Путин анонсировал появление новой вакцины от COVID-19 в сентябре

09.08 / Лукашенко получил от Путина письмо «на пяти страницах»

22.09 / Впервые за 145 лет. Украинка станет первой женщиной-дирижером оперного фестиваля в Германии

20.08 / Рассекречены цены и параметры новых Citroen C4 и e-C4

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска