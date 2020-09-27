VOAэкспресс 27 сентября 2020
27.09.2020, 21:45, Новости дня
Беларусь
В очередных акциях протеста в Беларуси приняли участие десятки тысяч человек. Сотрудники милиции в масках тащили людей к машинам, применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ, в то время как десятки тысяч демонстрантов вышли на очередную акцию протеста с требованием ухода белорусского лидера Александра Лукашенко.
Оппозиционно настроенные IT-специалисты в Беларуси внедряют технологии, позволяющие по фрагменту лица воссоздать полный портрет человека. Корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» удалось побеседовать с некоторыми экспертами как в самой Беларуси, так и за ее пределами.
Нагорный Карабах
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию после столкновений с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. ОБСЕ призвала стороны конфликта принять необходимые меры для стабилизации ситуации.
Алексей Навальный
В Москве полиция задержала и составила протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия на активиста Бориса Казадаева – за то, что он гулял по Красной площади в футболке с изображением Алексея Навального.
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