VOAэкспресс 27 сентября 2020

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27.09.2020, 21:45, Новости дня

Беларусь

В очередных акциях протеста в Беларуси приняли участие десятки тысяч человек. Сотрудники милиции в масках тащили людей к машинам, применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ, в то время как десятки тысяч демонстрантов вышли на очередную акцию протеста с требованием ухода белорусского лидера Александра Лукашенко.

Оппозиционно настроенные IT-специалисты в Беларуси внедряют технологии, позволяющие по фрагменту лица воссоздать полный портрет человека. Корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» удалось побеседовать с некоторыми экспертами как в самой Беларуси, так и за ее пределами.

Нагорный Карабах

Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию после столкновений с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. ОБСЕ призвала стороны конфликта принять необходимые меры для стабилизации ситуации.

Алексей Навальный

В Москве полиция задержала и составила протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия на активиста Бориса Казадаева – за то, что он гулял по Красной площади в футболке с изображением Алексея Навального.



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